Dolor en Concepción del Uruguay por el fallecimiento del veterinario José “Pepe” Garro

Concepción del Uruguay sintió el fallecimiento de José Ernesto “Pepe” Garro. El profesional, oriundo de La Histórica, hermano del reconocido abogado Gregorio “Goyo” Garro, vivía en Bariloche hacía 40 años.

Garro nació en La Histórica, en el seno de una familia muy querida y reconocida en la comunidad. “Pepe”, de 68 años, era hermano del Dr. Gregorio “Goyo” Garro, reconocido abogado de Concepción del Uruguay, y cuñado de Silvia Argacha. Según informaron medios del sur argentino, el deceso se produjo este viernes por la tarde mientras practicaba pelota paleta en las instalaciones del Club Nahuel Huapi, institución de la cual era un pilar activo, consignó InfoCdelU.

Una vida marcada por el esfuerzo y el deporte

“Pepe” Garro partió de joven para seguir sus sueños. En 1976, con solo 19 años y en un contexto político difícil, se mudó a La Plata para estudiar Veterinaria. Para costear sus estudios, su gran aliado fue el básquet: jugó en Gimnasia y Esgrima La Plata y más tarde en Estudiantes, logrando equilibrar su formación profesional con la alta competencia deportiva.

En 1987 se radicó en Bariloche, donde se convirtió en un referente indiscutido de la medicina veterinaria con casi 40 años de trayectoria. Sin embargo, nunca perdió su esencia deportiva; fue figura del recordado equipo de básquet “Deportivo Gastronómico” y un apasionado pelotari.