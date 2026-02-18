El pedido para que se relocalice HIF Global llegó al escenario de la Fiesta de la Artesanía de Colón

La lucha para que no se instale -o se relocalice- la planta de combustibles proyectada por HIF Global y el gobierno uruguayo en Paysandú, llegó al escenario de la Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón.

Entre las primeras acciones estuvo la colocación del logo representativo del reclamo en algunos de los flyers correspondientes al evento. También pudo leerse “No a la refinería” en la tribuna que albergó a parte del público asistente.

En el escenario, la pantalla sirvió de soporte al pedido, por ejemplo durante la presentación de Dejavú (tributo a Soda Stereo).

Además, el primer día se presentó “El río que somos”, se trata de “un grito artístico que une imagen, palabra, cuerpo y emoción para recordarnos que el río vive en nosotros… y nosotros en él”, tal como fue anunciado.

Del espectáculo participaron Ernestina Cacik (en escena), Jazmín González (en escena), Daiana Constantin (texto y escena), Luisina Guiffrey (dirección, escena y coordinación general), Rafael Claa y Gabriel Casse (registro visual), Laura Ibarguren (voz y palabra).

En el predio donde los artesanos exponían sus trabajos, hubo un espacio destinado a la difusión del proyecto y sus posibles consecuencias sobre el río Uruguay y la salud de la población.

En el stand compartido por la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Colón y la Multisectorial Somos Ambiente, se entregaron folletos y calcomanías para los vehículos. A la vez, se repartieron volantes para que artesanos y tallistas coloquen en sus puestos, y se proyectaba un video con las acciones realizadas hasta el momento, imágenes del río e información sobre el tema.

Notas y proyecto

La crónica de El Entre Ríos indica que vecinos comprometidos con la causa ofrecieron a quienes visitaron el lugar, participar con la firma de notas que serán entregadas al diputado provincial Mauro Godein y al senador departamental Ramiro Favre.

La medida impulsa un proyecto en el que se propone declarar “de interés prioritario y Causa Ambiental Provincial, la protección del ecosistema del Río Uruguay y sus poblaciones frente a la inminente instalación del complejo industrial de combustibles sintéticos de la firma HIF Global en la ciudad de Paysandú de la República Oriental del Uruguay”.

Como parte de la iniciativa, se solicita que en el ámbito de la Legislatura de Entre Ríos sea creada la Comisión Bicameral de Seguimiento HIF Global, “con el objeto de monitorear las gestiones diplomáticas, recibir a las asambleas ciudadanas y proponer las acciones judiciales que pudieran corresponder en defensa del patrimonio natural entrerriano”.