Interpelación: cómo fue la intervención de los diputados y las respuestas de Blanzaco sobre Salud Mental

El ministro de Salud Daniel Blanzaco expuso largamente este martes ante los diputados provinciales sobre la situación de Salud Mental y las políticas implementadas en la provincia. El intercambio con los diputados duró unas dos horas y media, espacio en el cual los legisladores, fundamentalmente de la oposición, requirieron información.
La diputada Silvina Deccó abrió el espacio de las preguntas al ministro y dos de sus funcionarios. A continuación, se especifican los puntos más salientes del debate en el cual intervinieron 14 diputados.
- Deccó señaló que los últimos datos disponibles estadísticos son de 2024 pero “cursamos 2026”. La legisladora consultó si el nivel de alerta en 2024 para los departamentos Colón, Federal, Victoria y Gualeguay se mantiene este año en los mismos departamentos. “Uno conoce que la situación se agravó en varios departamentos”, sostuvo. El ministro insistió con la estadística oficial y entendió que la misma tendencia se mantiene en la actualidad.
- “Los centros de atención requieren refuerzo”, marcó la diputada. “Los turneros de centros de salud y hospitales están colapsados. No podemos pedir a la gente que concurra a los centros de salud, sin recursos ¿cómo van a hacer los centros para cubrir la demanda tan alta? Hay hospitales que no cuentan con psiquiatras ¿cómo cubrimos eso? “La situación es compleja”, reconoció el ministro y remarcó que la atención se brinda en toda la provincia y, en caso de requerirlo puntualmente algún centro, puede pedir “más partidas presupuestarias”. “A lo largo de este año, vamos a fortalecer centros de salud. También es cierto que los sueldos en salud siempre fueron tema de conflicto. Hay 150 psiquiatras en toda la provincia de los cuales sólo 40 están en el sistema público y la mayoría en Paraná. la oferta del sistema privado y la Justicia, hace difícil la contención de estos profesionales en sistema público. Queremos achicar el tiempo de espera de los pacientes. El acceso inmediato es a través de guardias y de la Línea 135. Después los turnos para continuidad de los tratamientos están más demorados. Pero una vez que ingresan la continuidad está”. Blanzaco remarcó, en distintos momentos, que hablamos de “suicidios e intentos de suicidio” y constituyen “la punta del iceberg porque antes hay trastornos de ansiedad, consumo, depresión”. En el intercambio con la diputada, otro de los puntos fue la asistencia y seguimiento del grupo familiar después del suicidio o intento de un integrante. Le respondió la coordinadora del Programa Delfina Noé, quien expuso cómo desarrolla el trabajo y seguimiento a grupos familiares.
- Durante el diálogo pidió la palabra el diputado Silvio Gallay (JxER-Uruguay). Pidió que no se valoren las respuestas del ministro, que no se opine y se ordene el debate. hubo un intercambio breve con Deccó sobre el punto.
- Continuó la diputada Liliana Salinas (LLA-Concordia). Dio cuenta, como profesional de salud, de un caso sobre el que no recibió las respuestas esperadas por parte del Ministerio de Salud. “Venimos atravesando este flagelo hace bastante tiempo. Lo escucho y usted me está diciendo que se está preparando gente, organizando el sistema. Sin faltar el respeto, valoro la intención del Ministerio, mientras tanto, la gente está necesitando con urgencia. Tenemos que tener empatía y sensibilidad”, pidió. “Esto viene hace muchos años. en poco tiempo fortalecimos el sistema en instancias críticas. En salud hay necesidades infinitas, la demanda es así, hay mucha demanda oculta no sólo en Salud Mental. Cuando uno brinda servicio, aparece la demanda”, respondió el ministro.
- La diputada Laura Stratta (Más para Entre Ríos-Victoria), reclamó la emergencia en Salud Mental en Entre Ríos. “Votamos cantidad de emergencias. ¿Por qué no presentan emergencia en salud mental?, se quejó. Hubo un intercambio breve con Blanzaco, que devolvió una pregunta: “¿Piensan que declarando la emergencia solucionamos? Esto viene de antes. Las tasas de DEIS muestran picos en 2011 y 2024 y la emergencia no se declaró. Y el problema estaba. Si la emergencia va a permitir mejorar algo lo tomamos, no vamos a ser tan necios”, contestó.
- La diputada Vilma Vázquez (JxER-Islas) también habló. Pidió más control a los profesionales para que cumplan con las guardias.
- Enrique Cresto (Más para Entre Ríos-Concordia), dijo que el presupuesto de 2026 redujo recursos en relación al presupuesto 2023. “Los entrerrianos dejaron de pagar prepagas y pasaron al sistema público”, señaló y cuestionó: “La política deportiva del gobierno es nula; no se construyó ningún kilómetro de agua y cloaca; retiraron el presupuesto para comida y en comedores y escuelas. Más que una emergencia en salud mental, habría que declarar emergencia en salud por los tiempos que vienen y las políticas deberían morigerar el impacto de cada vez más argentinos fuera del sistema”. El ministro de Salud respondió que optimizaron costos. “Pusimos dinero donde hay que ponerlo. Puntualmente se me interpela en Salud Mental, pero con el presupuesto que mencionas llevamos obras en hospitales que estaban destrozados, en Gualeguaychú inauguraron tres veces un hospital, la Baxada estaba frenada. Cuando uno habla de emergencia, hablamos de algo que emerge y esto viene de antes. A la pregunta te la hago yo ¿cómo llegamos hasta acá?”.
- Silvia Moreno (Más para Entre Ríos-Feliciano) cuestionó que el exministro Guillermo Grieve haya degradado la Dirección General de Salud Mental. Además, desde la Dirección no se conformó la comisión provincial interministerial en Salud Mental que está por decreto desde año 2022. La provincia de Entre Ríos hasta 2024 participó en Cofesama, pero en enero de 2026 la provincia no participó del reclamo a Nación para que lo reabran”. “Hablo de mi gestión, y considero que había que darle jerarquía a la Dirección de Salud Mental y eso fue lo que hice. Buscamos un organigrama más acotado y trabajar más transversal, por eso articulamos entre las direcciones de Salud Mental y Atención Primaria. Por otro lado, el Cofesama no nos convocó. Fue algo que se planteó en el último Cofesa, cuando se presentó modificación de ley, y no podemos vulnerar derechos. No todas las provincias fueron convocadas a discutir la modificación de ley actual. No podemos volver para atrás a los manicomios como se decía antes y el riesgo es que se vaya a eso. No podemos decir que cerramos los monovalentes, si creo que podemos darle otro enfoque, pero habrá discusión”, respondió Blanzaco.
- También intervino Gabriela Lena (JxER-Chajarí). “Este problema no es nuevo. La verdad que, ante estos cuestionamientos de oposición, que atribuyen esta situación (lo sentí en ciertas preguntas) como si esto fuera de esta gestión, pregunto ¿qué parte de esto corresponde a problemáticas estructurales, de larga data? ¿qué políticas tomaron para seguir adelante, cuando se presentan estadísticas duras que no son propias de este gobierno? Es bueno remarcar que esto no viene en esta gestión y le agradezco al ministro de Salud, porque no es normal y no pasó que ministros vengan a explicar”.
- Otro de los puntos álgidos se dio cuando pidió la palabra Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos-Gualeguaychú). “Algunas cosas se instalan como verdad, cosas que no son así. Escuché que se inauguró dos veces el Hospital de Gualegauychú. Nunca se cortó una cinta, no es cierto. Quiero dejarlo dicho. Ahora pregunto porque se produjeron 28 suicidios desde enero de este año. Ahí hay un incremento notable de la estadística que trajeron, entiendo la consolidación de estadística y ralentización. ¿Podrían hacer una consideración sobre esto? Porque es número alarmante y en crecimiento. “Hay una variación que llama la atención en los suicidios, hay picos durante el año, en verano- primavera. Pero por ahora no encontramos explicación”, contestó el ministro.
- Roque Fleitas (LLA) dijo que presentaron un proyecto para declarar la emergencia en Salud Mental, “para acelerar procesos, reasignar presupuesto, no quiero llevarlo a plano político, sé de su gestión, sé que tiene un camino largo por recorrer. Pero las herramientas para mejorar la salud depende de la información que tenga Ejecutivo”, señaló. Le contestó Dávila: “Sí coincidimos con esto que dice, estamos trabajando, asumí hace un año y once meses, 87 veces se mencionó que bajamos a territorio de forma presencial y 106 de forma virtual. Se trabaja sobre campañas. Ahora se está dando una capacitación para personas que van a multiplicar estrategias en territorios. También trabajamos en otra estrategia que es un coro de voces, que todos salgan con concepto único. Tenemos convenio con Deportes. Alguien dijo que es tarde, pero ustedes nos pueden ayudar facilitando espacios y lugares. Eso potencia”.
- La diputada Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos), pidió “correr el velo de dónde está responsabilidad, de quien hizo más o menos”. “Un diagnóstico social de lo que viene pasando es que cada vez más padres tienen que buscar otros trabajos, los niños están cada vez más solos, conectados a pantallas”. Blanzaco respondió: “Entiendo que los casos puntuales se usan para generalizar. Hay una demanda oculta, queremos acortar la brecha de atención. Tuvimos 40 acciones en escuelas en 2025. Se está trabajando en esa sintonía, pero las necesidades son infinitas. Trabajamos en la línea de diferenciar cuestiones más graves y riesgosas de aquellas que pueden resolverse con talleres más generales por ejemplo”.
- La diputada María Noelia Taborda (JxER), repreguntó a Blanzaco por el registro de intentos de suicidios. El ministro dijo: "Tenemos 36 efectores que observan este dato, y queremos abarcar todo el espectro porque si no el resultado será acotado".
- Siguió Silvina Deccó que preguntó por ORI. “Es como una ‘folletería digital’. Esto se explicó bien. En ningún caso puede suplantar a profesionales de salud, es una herramienta válida, no quiero subestimar, pero básicamente es como una folletería”, respondió Blanzaco.
- Julia Calleros Arrecous (Fe y Libertad) dijo que “hay gente que ya no hace guardias por no tener recursos económicos y la recarga llega al que sí cumple con su deber. Hay mucho personal que también está pasando un momento difícil. Ellos también merecen ser reconocidos y que se dé a conocer. Tenemos que dejarnos de echar culpas, todos somos responsables y si estamos acá es porque queremos trabajar por la ciudadanía. Tenemos que dar respuestas a esta urgencia que nos toca a todos, todos la estamos pasando mal, la gente quiere soluciones. Basta de discutir quien tiene la culpa ¿Cómo hacemos con la urgencia si el centro de salud un fin de semana está cerrado? Esto es un problema de todos nosotros”. El ministro contestó que buscan fortalecer los “centros de atención primaria”. “Si la gente ve que damos respuestas en centros, van a comenzar a ir, hoy van a hospitales. Estamos trabajando con el Banco Mundial para implementar la Telemedicina que es una herramienta muy importante. Eso permitirá una base única de historias clínicas en la provincia”, indicó.
- Por último la diputada Débora Toddoni (LLA-Paraná) preguntó por estudios genéticos y si podrían vincularse algo de eso al “aumento en la Costa del Uruguay”. La hipótesis fue descartada de plano por los profesionales del Ministerio.