Interpelación: cómo fue la intervención de los diputados y las respuestas de Blanzaco sobre Salud Mental

El ministro de Salud Daniel Blanzaco expuso largamente este martes ante los diputados provinciales sobre la situación de Salud Mental y las políticas implementadas en la provincia. El intercambio con los diputados duró unas dos horas y media, espacio en el cual los legisladores, fundamentalmente de la oposición, requirieron información.

La diputada Silvina Deccó abrió el espacio de las preguntas al ministro y dos de sus funcionarios. A continuación, se especifican los puntos más salientes del debate en el cual intervinieron 14 diputados.