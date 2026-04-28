Cae el empleo privado y crece el trabajo de plataformas aunque no logra compensar la pérdida

Se profundiza la precarización laboral y el cuentapropismo se ubica en máximos desde la pandemia, cuando era una de las pocas salidas laborales por el cierre de diferentes empresas y el parate productivo. A la par de que crece el trabajo independiente, cae el empleo privado de calidad y la pérdida de derechos laborales se consolida como rasgo estructural del mercado con los datos del cuarto trimestre de 2025, en un contexto de menor actividad y recomposición parcial de ingresos.

¿Qué dice el INDEC sobre el empleo? En los 32 aglomerados urbanos relevados por la EPH-INDEC se registraron 13,5 millones de ocupados, con un 71,5% de trabajadores asalariados y el 24,7% trabajadores por cuenta propia, según datos de Politikon Chaco en base a la EPH.

La dinámica del mercado muestra una contracción en la fuerza laboral con un sesgo claro en la calidad del empleo. El total de ocupados cayó 0,7% interanual, lo que equivale a 93.101 puestos menos. Sin embargo, la caída no fue homogénea: los asalariados se redujeron 1,8% (-174.719 empleos), mientras que los cuentapropistas crecieron 3,2% (+105.016 trabajadores), publicó Ámbito.

Esto implica una pérdida de 93.000 empleos estables y de calidad -con aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagas y aguinaldo- por uno más precario. La comparación con 2016 refuerza este diagnóstico, ya que el cuentapropismo avanzó 4,4 puntos porcentuales entre 2016 y 2025, mientras que los asalariados retrocedieron 3,8 puntos.

En 2016, había 2,33 millones de cuentapropistas, mientras que hacia 2025 se incrementaron a unos 3,34 millones (+43,3%). En tanto, los asalariados pasaron de 8,64 millones en 2016 a 9,66 millones en 2025 (+11,8%).





Empleo por región: el cuentapropismo crece donde el mercado es más débil

En los diferentes tejidos urbanos hay una fuerte heterogeneidad. En los aglomerados con menor dinamismo económico, el cuentapropismo gana espacio como estrategia de subsistencia. Hacia el cierre de 2025, Formosa lidera el ranking con un 34% de trabajadores por cuenta propia, seguida por San Nicolás (30,9%) y Mar del Plata (30,7%). En estos distritos, el empleo asalariado pierde peso relativo de manera más marcada.

En el otro extremo, los mercados laborales más formales presentan menor incidencia del autoempleo. Ushuaia–Río Grande registra apenas 13,4% de cuentapropistas y más de 83% de asalariados, seguida por Río Gallegos (82,6%) y La Rioja (80,5%).





Hacia adentro del empleo asalariado, la tasa de informalidad alcanzó 36,3% en 2025, con una suba tanto respecto al año previo como frente a 2016. Esto implica que más de un tercio de los asalariados trabaja sin aportes ni cobertura.

En algunos aglomerados, la situación es más crítica. Gran San Juan supera el 54% de informalidad, mientras que Concordia alcanza el 50%.

Un rasgo de la época es que incluso en los distritos donde el empleo crece, la calidad se deteriora. El informe muestra que los aglomerados con mayor creación de puestos lo hicieron impulsados por el cuentapropismo y la informalidad. Es el caso de Río Gallegos (+5,6%) o Gran Rosario (+4,9%), donde el incremento del empleo estuvo asociado a actividades independientes o de baja formalización.

En contraste, las caídas más pronunciadas se explican por la pérdida de empleo asalariado, como ocurre en Neuquén-Plottier (-5%) o Bahía Blanca-Cerri (-3,9%).

Vale destacar que estos datos son contrarios a lo que expresan los datos del SIPA, donde el empleo crece en Neuquén y cae en Santa Cruz. Aunque desde Politikon Chaco explican que la "EPH de INDEC corresponde a aglomerados urbanos y no a totales provinciales, como sí ocurre con SIPA para el segmento privado formal. Por ende, ya de inicio se trata de dos mediciones de diferentes universos y de distinta cobertura geográfica".

Con los datos de la Secretaría de Trabajo, en Santa Cruz hubo una caída del empleo en torno al 10% y un crecimiento del 1% en Neuquén durante el último año. "Aquí entra en juego la cobertura geográfica y las particularidades que se están dando en esas provincias: en el caso neuquino, la baja en su aglomerado capital estaría más que compensada con el incremento en otras zonas de la provincia (no cubierta por EPH) por tracción principalmente de Vaca Muerta; y para el caso santacruceño, se daría el fenómeno inverso: la suba del empleo en la capital no compensaría la caída en otras zonas del interior provincial, que se da sobre todo por la salida de YPF de la provincia", señalan desde la consultora.

El mercado laboral argentino consolida así un nuevo equilibrio: menos empleo asalariado, más trabajo independiente y mayor informalidad, en un contexto de ajuste económico, caída del empleo registrado y recomposición parcial de la actividad.