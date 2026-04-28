Fabricio Llobet estará cargo del arbitraje en Patronato-Nueva Chicago

Llobet, el árbitro designado para el domingo, dirigirá por primera vez al Rojinegro en 2026.

Fabrizio Llobet será el árbitro del partido que disputará Patronato ante Nueva Chicago, por la 12ª fecha de la Primera Nacional. Este martes, el colegiado fue confirmado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para el encuentro programado para el domingo a las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Llobet dirigirá por primera vez al Santo en esta campaña y estará acompañado por los jueces asistentes Diego Martín (1) y Malvina Schiell (2) en el reducto del barrio Villa Sarmiento. Leandro Billanueva será el cuarto árbitro del choque entre el Rojinegro y el Torito de Mataderos.

El conjunto dirigido por Marcelo Candia viene de empatar sin goles con Temperley y suma 10 puntos en la Zona B, a solo dos puntos del último, Almagro; mientras que Chicago reúne 17 unidades y marcha tercero, a 5 del líder Gimnasia y Esgrima de Jujuy (22) y a 3 de su escolta, Tristán Suárez (20).

12ª fecha:

Zona "A"

Jueves 30 de abril

All Boys - San Miguel, a las 20.30

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Mariano Ascenzi

Asistente 2: Damián Orellana

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Sábado 2 de mayo

Defensores de Belgrano - Central Norte (Salta), a las 15.30

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Estudiantes - San Telmo, a las 15.30

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Sebastián Pumetti

Asistente 2: María Eugenia Rocco

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Los Andes - Colón, a las 15.30

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Leandro Fedele

Domingo 3 de mayo

Mitre (Santiago del Estero) - Acassuso, a las 15

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Luis Martínez

Almirante Brown - Chaco For Ever, a las 15.30

Árbitro: Juan Cruz Robledo

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Nahuel Santanocito

Cuarto árbitro: Elías Viglione

Ciudad Bolívar - Ferro Carril Oeste, a las 16 en estadio Municipal de Pilar

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

Godoy Cruz - Deportivo Morón, a las 16.30

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Cristian Herrera

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Racing (Córdoba) - Deportivo Madryn, a las 17

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Gonzalo Roldán

Cuarto árbitro: Franco Rioja

Zona "B"

Sábado 2 de mayo

San Martín (Tucumán) - Atlético de Rafaela, a las 20

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Emanuel Serale

Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez

Domingo 3 de mayo

Atlanta - Tristán Suárez, a las 13

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Francisco Gugliota

Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia

Colegiales - San Martín (San Juan), a las 15

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Mariano Rossetti

Asistente 2: Antonella Pajón

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Almagro - Temperley, a las 15

Árbitro: Julián Jerez

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Felipe Arrechea

Cuarto árbitro: Agustín Panizza

Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Deportivo Maipú, a las 15.30

Árbitro: Federico Benítez

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo

Patronato (Paraná) - Nueva Chicago, a las 16

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

F.C. Midland - Güemes (Santiago del Estero), a las 16.30

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Matías Basso

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

Lunes 4 de mayo

Quilmes A.C. - Chacarita Juniors, a las 20

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

Gimnasia y Tiro (Salta) - Agropecuario Argentino, a las 21.30

Árbitro: Juan Nebietti

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Kevin Bustos