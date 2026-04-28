Fabricio Llobet estará cargo del arbitraje en Patronato-Nueva Chicago

Llobet, el árbitro designado para el domingo, dirigirá por primera vez al Rojinegro en 2026.
Fabrizio Llobet será el árbitro del partido que disputará Patronato ante Nueva Chicago, por la 12ª fecha de la Primera Nacional. Este martes, el colegiado fue confirmado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para el encuentro programado para el domingo a las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Llobet dirigirá por primera vez al Santo en esta campaña y estará acompañado por los jueces asistentes Diego Martín (1) y Malvina Schiell (2) en el reducto del barrio Villa Sarmiento. Leandro Billanueva será el cuarto árbitro del choque entre el Rojinegro y el Torito de Mataderos.
El conjunto dirigido por Marcelo Candia viene de empatar sin goles con Temperley y suma 10 puntos en la Zona B, a solo dos puntos del último, Almagro; mientras que Chicago reúne 17 unidades y marcha tercero, a 5 del líder Gimnasia y Esgrima de Jujuy (22) y a 3 de su escolta, Tristán Suárez (20).
12ª fecha:
Zona "A"
Jueves 30 de abril
All Boys - San Miguel, a las 20.30
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Mariano Ascenzi
Asistente 2: Damián Orellana
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Sábado 2 de mayo
Defensores de Belgrano - Central Norte (Salta), a las 15.30
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
Estudiantes - San Telmo, a las 15.30
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Sebastián Pumetti
Asistente 2: María Eugenia Rocco
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Los Andes - Colón, a las 15.30
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Leandro Fedele
Domingo 3 de mayo
Mitre (Santiago del Estero) - Acassuso, a las 15
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
Asistente 1: Hernán Vallejos
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Luis Martínez
Almirante Brown - Chaco For Ever, a las 15.30
Árbitro: Juan Cruz Robledo
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Nahuel Santanocito
Cuarto árbitro: Elías Viglione
Ciudad Bolívar - Ferro Carril Oeste, a las 16 en estadio Municipal de Pilar
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
Godoy Cruz - Deportivo Morón, a las 16.30
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Cristian Herrera
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
Racing (Córdoba) - Deportivo Madryn, a las 17
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Gonzalo Roldán
Cuarto árbitro: Franco Rioja
Zona "B"
Sábado 2 de mayo
San Martín (Tucumán) - Atlético de Rafaela, a las 20
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Emanuel Serale
Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
Domingo 3 de mayo
Atlanta - Tristán Suárez, a las 13
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Francisco Gugliota
Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
Colegiales - San Martín (San Juan), a las 15
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Mariano Rossetti
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
Almagro - Temperley, a las 15
Árbitro: Julián Jerez
Asistente 1: Marcelo Errante
Asistente 2: Felipe Arrechea
Cuarto árbitro: Agustín Panizza
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - Deportivo Maipú, a las 15.30
Árbitro: Federico Benítez
Asistente 1: Julio Fernández
Asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
Patronato (Paraná) - Nueva Chicago, a las 16
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Diego Martín
Asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
F.C. Midland - Güemes (Santiago del Estero), a las 16.30
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Matías Basso
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
Lunes 4 de mayo
Quilmes A.C. - Chacarita Juniors, a las 20
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Lucas Germanotta
Asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
Gimnasia y Tiro (Salta) - Agropecuario Argentino, a las 21.30
Árbitro: Juan Nebietti
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Kevin Bustos