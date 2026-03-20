Rige alerta naranja por tormentas fuertes para el fin de semana en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió advertencias por la llegada de un frente de inestabilidad que afectará a Paraná y a las principales localidades de Entre Ríos durante este virnes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó esta madrugada a naranja el nivel de alerta para una zona de Entre Ríos. Según el reporte, durante la noche del viernes en los Departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay podrían producirse tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Las autoridades meteorológicas advirtieron sobre posibles ráfagas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. A su vez, no se descarta la ocasional caída de granizo en distintos puntos del territorio provincial, por lo que se recomienda tomar medidas de precaución, despejar desagües y resguardar los vehículos.

Para la capital entrerriana y la zona costera, el desmejoramiento del tiempo será paulatino a medida que avance la tarde.

Mientras tanto, para el sábado rige una advertencia amarilla para toda la provincia. El pronóstico anticipa la continuidad de las precipitaciones durante la madrugada y la mañana, acompañadas por un rotundo descenso de las temperaturas en toda la provincia.

Al respecto, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En el resto de las ciudades de referencia como Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, el panorama será idéntico, con un ambiente sofocante y muy húmedo que servirá de combustible para el desarrollo de estos fenómenos severos.

Los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre los 30 y 60 milímetros, e incluso superar estos valores de manera puntual en las áreas donde las celdas de tormenta descarguen con mayor intensidad.