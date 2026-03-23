Fútbol: con muchos goles, arrancó el Torneo Apertura de la Liga de Paraná Campaña

Con una buena cantidad de goles, se jugó este domingo la primer a fecha del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña 2026. En el inicio de la actividad llamó la atención que hubo muchos gritos, y en todos los escenarios se marcaron al menos dos tantos.

Los resultados en las tres zonas

En Zona Norte; Atlético Hernandarias perdió como local ante Deportivo Tuyango de Piedras Blancas por 3 a 0. Mientras que en Bovril, Juventud Unida, que volvió a la competencia oficial después de una temporada, le ganó 2 a 0 a Independiente de Hernandarias. En tanto que el último campeón, Unión Agrarios Cerrito le ganó por 4 a 2 a Unión Alcaraz.

En la Zona Centro, en tanto, Atlético Hasenkamp venció a Seguí FC por 2 a 0. Atlético Litoral de María Grande goleó a Juventud Sarmiento de Hasenkamp por 5 a 0. Por último, Cañadita Central de Seguí derrotó a Diego Maradona por 2 a 0.

Por último, en la Zona Sur, Viale FBC derroto ampliamente por 5 a 1 a Cultural de Crespo. Arsenal Viale también goleó, fue 4 a 0 ante Social y Deportivo Tabossi.

En tanto que Unión de Crespo, el equipo campeón y subcampeón del año pasado, derrotó por 7 a 0 a Unión de Viale.