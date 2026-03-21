A la espera de un acuerdo, el Círculo Médico del Departamento Paraná seguirá atendiendo a afiliados de OSER

Los profesionales nucleados en el Círculo Médico del Departamento Paraná sostendrán las prestaciones con OSER, mientras FEMER define el futuro del convenio con la obra social.

El Círculo Médico del Departamento Paraná informa que, vencido el plazo establecido en el marco de las negociaciones entre la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) y la Obra Social de Entre Ríos (OSER) para definir la continuidad del convenio prestacional, se decidió mantener la atención a los afiliados en las condiciones actuales.

De esta manera el Círculo Médico del Departamento Paraná confirmó la continuidad de la atención a afiliados de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) bajo las condiciones actuales, tras el vencimiento del plazo de negociación con la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER).

La definición se da luego de la votación realizada el viernes 20 de marzo, instancia en la que los distintos Círculos Médicos Departamentales evaluaron la última propuesta presentada por la obra social. El resultado evidenció una postura mayoritariamente favorable -con 10 votos positivos frente a 5 negativos- aunque dejó al descubierto diferencias internas que impidieron alcanzar una posición unificada en el conjunto de la provincia.

El núcleo del conflicto permanece sin resolverse. Entre los puntos más cuestionados por las entidades médicas se destacan la retención del 2% sobre la facturación y la falta de actualización de los aranceles, aspectos considerados clave para garantizar condiciones justas y sostenibles para el ejercicio profesional. Estos desacuerdos llevaron a FEMER a convocar a un Consejo Directivo para el próximo 1° de abril, donde se definirá una postura definitiva y se analizarán posibles modalidades de atención en cada departamento.

Por su parte, el presidente del Círculo Médico, Eduardo Vesco, impulsó un espacio de diálogo con representantes de distintas asociaciones profesionales, con el objetivo de construir una posición consensuada que refleje la realidad del equipo de salud en Paraná. En ese marco, surgió la propuesta de solicitar una reunión con el titular de OSER, Mariano Gallegos, a fin de obtener precisiones directas sobre la situación y despejar dudas que hoy generan preocupación entre los especialistas.

La cuestión económica también añade complejidad al panorama. Según se informó, OSER comenzó a abonar desde ayer las prestaciones correspondientes a diciembre de 2025 -tanto ambulatorias como de internación-, las cuales serían liquidadas a los profesionales durante la próxima semana. Sin embargo, persisten reclamos por irregularidades en los débitos, una problemática recurrente que continúa sin solución.

En este contexto, el Círculo Médico de Paraná reiteró su compromiso con la salud de la comunidad y subrayó la necesidad de alcanzar un acuerdo que otorgue previsibilidad al sistema. La búsqueda de equilibrio entre la sostenibilidad del trabajo médico y el acceso de los pacientes a las prestaciones aparece, una vez más, como el eje central de una negociación que aún no encuentra su punto de cierre.