El paro universitario en reclamo por recomposición salarial se mantendrá hasta el 30 de marzo

Tras los días de feriado, los gremios docentes de las universidades del país continuarán con el paro que se extenderá hasta el 30 de marzo.

Esta semana, luego del feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que comprende el lunes 23 y el martes 24, el paro nacional universitario impulsado desde las dos federaciones nacionales mayoritarias, Conadu Histórica y Conadu, continuará hasta el próximo 30 de marzo.

El motivo central de esta medida es el reclamo por una recomposición salarial, debido a que todos los gremios denuncian “un atraso” significativo frente a la inflación, al mismo tiempo que exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el año pasado, y que incluye un mayor presupuesto para el funcionamiento de todas las Universidades nacionales.

Asimismo, los docentes de la UBA presentaron un informe de evolución salarial en el que destacan que el sueldo real “se encuentra en su mínimo histórico: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004”.

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), Laura Carboni, declaró que, desde noviembre de 2023, “se perdieron el equivalente a 11,5 salarios” y explicó que “de cada tres meses trabajados, solo pagaron dos”.

“En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento de aumento en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres. No podemos seguir así. Por eso impulsamos un paro por tiempo indeterminado. Ya probamos en los últimos dos años con paros aislados y desacompasados; necesitamos una medida que le ponga fin a este ataque por parte del Gobierno contra las universidades”, concluyó Carboni.