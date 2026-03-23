Selección Argentina: Balerdi y Montiel fueron desafectados y Martínez Quarta, convocado

Balerdi, Montiel y Martínez Quarta, bajas y altas para los compromisos de la fecha FIFA.

La lista de convocados de la selección argentina de fútbol para los dos amistosos que servirán de despedida del país antes de la Copa del Mundo 2026 sufrió modificaciones: El defensor Leonardo Balerdi fue desafectado por una lesión y su lugar finalmente será ocupado por Lucas Martínez Quarta. Por otro lado, Gonzalo Montiel también es baja para los dos compromisos.

La noticia fue confirmada cerca del mediodía a través de las plataformas digitales de la selección argentina, que en esta doble fecha FIFA se enfrentará con sus pares de Mauritania y Zambia, en sus últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Qatar y México 2026.

“El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el cuerpo técnico convoca a Lucas Martínez Quarta”, se detalló en el comunicado.

Si bien Balerdi ganó mucho terreno en el último año en la selección argentina, su baja para estos encuentros podría perjudicarlo gravemente de cara a la lista final de convocados para el Mundial 2026.

Martínez Quarta, por su parte, tendrá una muy buena oportunidad para mostrarse en estos amistosos y convencer al director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, de que lo convoque para el Mundial que empieza en solo 80 días, señala NA.

Finalmente, no se sabe si el lateral derecho del “Millonario” será reemplazado o la convocatoria quedará con un jugador menos.