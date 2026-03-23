Forestello y el partido ante Colegiales: “Fue un triunfo importante y merecido”

Patronato cosechó su primera victoria en la naciente Primera Nacional. El Rojinegro venció por 2 a 0 a Colegiales y de esa manera sumó por primera vez de a tres puntos. Tras el encuentro, uno de los que charló con la prensa fue el entrenador del Santo, Rubén Darío Forestello, quien dejó sus sensaciones del partido disputado este domingo.

“Pensamos un partido difícil, donde el rival iba a apostar al contragolpe desde el orden. Lo hizo en Jujuy y también en la cancha de Midland. Jugó con un 5-4-1 y en el segundo tiempo hizo 5-3-2-. Hemos controlado toda la parte interna y creo que hemos acertado en las características de los chicos que hemos puesto arriba, en el medio y en el lateral volante”, dijo en el inicio.

A lo que agregó: “Hemos mejorado en parte en seguridad y los chicos entendieron que si íbamos con aceleración íbamos a aprovechar los espacios”.

Más adelante, el Yagui sostuvo en declaraciones a El Once: “Hemos planteado un partido de menor a mayor e hicimos los goles en los momentos justos”.

En otro tramo de su análisis, Forestello recordó que el triunfo era algo esperado desde fechas anteriores. “El triunfo debía llegar como corresponde, lo esperábamos ante Gimnasia y Tiro y no hoy. Hoy ya es la consecuencia de lo que contra Gimnasia y Tiro se debería continuar. Me alegro porque los chicos estuvieron tranquilos, lo resolvieron muy bien y en ningún momento se desesperaron”.

El DT también tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas que acompañaron al equipo en el estadio, destacando su comportamiento durante el desarrollo del partido. “Agradezco al hincha que en ningún momento se desesperaron y no estuvo tan incisiva sobre la mala predisposición. Todo lo contrario, se predispuso muy bien”.

Y añadió: “Esa situación es la que les permitió a los chicos saber que tenían tiempo para ganar el partido. Fue un triunfo importante y merecido porque no nos causaron inconvenientes. Nos da la oportunidad de tener una semana tranquila y enfocarnos en un partido importante, sabiendo que vamos a jugar un partido más cercano a la provincia que tiene la expectativa de ir por todo”.