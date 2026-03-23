Quién es Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto y estrella de Broadway

El nombre de Maia Reficco empezó a sonar con más fuerza en medios locales en las últimas semanas, no solo por su carrera artística sino también por su vínculo con Franco Colapinto. La combinación de espectáculo y deporte genera atención inmediata.

Aunque ambos manejan un perfil relativamente reservado, distintas apariciones y señales en redes alimentaron las versiones de una relación. No hubo confirmaciones formales contundentes, pero los indicios alcanzaron para instalar el tema en la agenda mediática.

En paralelo, la trayectoria de Reficco explica por qué su nombre trasciende lo estrictamente sentimental. Con base en Estados Unidos y participación en proyectos internacionales, su carrera viene creciendo desde hace años, incluso con presencia en escenarios de alto nivel.

Franco Colapinto y Maia Reficco, de novios

Las versiones sobre el vínculo entre Colapinto y Reficco comenzaron a circular a partir de interacciones públicas y coincidencias en eventos. Fotos, comentarios y apariciones compartidas fueron armando el rompecabezas que muchos interpretaron como una confirmación tácita.

El piloto, una de las grandes promesas del automovilismo argentino, viene de destacarse en categorías internacionales con la mira puesta en la Fórmula 1. En ese contexto, su vida personal también empezó a generar interés. Por el lado de Reficco, su exposición global hace que cualquier vínculo tenga repercusión. La relación, en caso de consolidarse, conecta dos mundos muy distintos, pero con algo en común: proyección internacional.

La carrera de Maia Reficco y su llegada a Broadway

Antes de quedar asociada a rumores sentimentales, Maia Reficco ya tenía un recorrido propio. Se hizo conocida en América Latina por su participación en Kally's Mashup, una producción musical que le dio visibilidad entre el público joven. Con el tiempo, su carrera tomó un giro más internacional.

Se instaló en Estados Unidos, donde continuó su formación y sumó proyectos en inglés. El salto no es menor, especialmente para artistas argentinos que buscan insertarse en ese mercado.

Uno de los hitos más relevantes fue su llegada a Broadway, un espacio que marca un estándar alto dentro del mundo teatral. En 2024, protagonizó el reconocido musical "Hadestown", como Eurídice. Ya en 2019 tuvo un gran éxito cuando interpretó a la "Evita más joven de Broadway" en el New York City Center.

Además de la actuación, Reficco mantiene su faceta como cantante. Ha lanzado música propia y trabajado en composiciones que mezclan pop con influencias latinas. Esa versatilidad es, en parte, lo que le permitió sostener su carrera en distintos formatos.

Fuente: Ámbito.