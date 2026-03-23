El Indio Solari convocó a sus seguidores a conmemorar el Día de la Memoria: “Ojalá seamos muchos”

A 50 años del último golpe de Estado, el exlíder de los Redondos invitó a sus seguidores a sumarse a las actividades de este lunes 23 de marzo en Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada en la previa del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

A 50 años del último golpe de Estado, el exlíder de los Redondos invitó a sus seguidores a sumarse a las actividades de este lunes 23 de marzo en Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada en la previa del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El Indio Solari, cantante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, invitó a sus seguidores a conmemorar el Día de la Memoria, en Plaza de Mayo, este lunes 23 a partir de las 16: “Ojalá seamos muchos”, agregó.

“Habla el Indio, quería invitarles a una Vigilia por la Identidad donde se conmemora el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Esto será el 23 de marzo, a partir de las 16hs. en Plaza de Mayo. Les mando un abrazo a todos y ojalá seamos muchos”, manifestó en un audio que grabó para la agrupación popular La Garganta Poderosa, una de los convocantes a la vigilia por el 24 de Marzo.

En este mensaje, el ex vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota expresó el apoyo a la iniciativa y adhirió a la conmemoración masiva por los 50 años del último golpe de Estado en nuestro país, como lo ha hecho en otras oportunidades.

La Vigilia por la Identidad es una iniciativa que invita a la comunidad a reunirse el 23 de marzo a las 16hs, frente a Casa Rosada, donde participarán también artistas de renombre como el cantante de Divididos, Ricardo Mollo.

Diversas organizaciones sociales impulsan este encuentro: además de La Garganta Poderosa, se sumaron, como todos los años, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que proponen una intervención social y artística denominada “Florecerán Pañuelos”, como símbolo de resistencia y memoria.

La marcha y el acto central será el martes 24 de marzo, donde se espera una movilización masiva de agrupacionesque partirán desde la ex ESMA y el Congreso Nacional hacia La Plaza y llevarán consignas contra el negacionismo y el ajuste económico del Gobierno de Javier Milei.