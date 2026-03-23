Cinco mujeres brindarán sus testimonios sobre los años más oscuros de la dictadura

El Municipio de Oro Verde llevará a cabo este jueves 26 de marzo a las 19:30 un encuentro denominado "Voces y Memorias a 50 años del golpe", que tendrá lugar en las instalaciones del Museo Conrado Hasenauer, ubicado en calle Los Tordos 241. La actividad contará con la participación de Rosario Badano, Alicia Dasso, Marta Brasseur, Graciela Schaab y Estela Más de Ayala, quienes brindarán sus testimonios en primera persona sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

La iniciativa pretende volver a la memoria activa, colectiva y participativa, utilizando el relato de mujeres que fueron testigos y sobrevivientes de aquel periodo histórico para reconstruir la identidad local y nacional. Por eso, la jornada brindará la oportunidad de escuchar las vivencias de las expositoras, que transitaron los años del terrorismo de Estado y hoy ponen su palabra al servicio de la transmisión histórica hacia las nuevas generaciones.

Esta propuesta se suma a las diversas intervenciones que se vienen realizando en el departamento Paraná con motivo de la semana de la memoria.

La actividad será libre y gratuita.