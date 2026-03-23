Un ex entrenador de Patronato es el nuevo DT de San Lorenzo

San Lorenzo confirmó la llegada de Gustavo Álvarez, entrenador de 53 años que viene de un exitoso paso por el fútbol chileno al ser campeón con Huachipato y Universidad de Chile.

Luego de que Pablo Guede se bajara de la carrera y de la imposibilidad de poder cerrar a Martín Palermo, la dirigencia Azulgrana fue por el DT que viene de cerrar un exitoso paso por la U, club con el que alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana (marcado por el bochorno ante Independiente en Avellaneda) y logró gritar campeón en dos oportunidades (Copa Chile 2024 y Supercopa de Chile 2025).

El acuerdo entre las partes es hasta fin de año y se espera que en las próximas horas firme su nuevo contrato, jornada en la que tendría también su primer entrenamiento con el equipo que fue goleado 5-2 por Defensa y Justicia y triunfó 5-0 ante Deportivo Rincón en su debut por Copa Argentina.

“San Lorenzo de Almagro informa que Gustavo Álvarez es el nuevo Director Técnico de la Primera División del Club. El entrenador argentino de 53 años llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano”, inicia el comunicado oficial del club donde tras repasar su trayectoria da a conocer que este mismo lunes estará al mando del equipo. “Mañana (por el lunes) mismo, tanto Álvarez como su cuerpo técnico estarán al frente del entrenamiento matutino trabajando en el compromiso del próximo miércoles frente a Riestra. Bienvenido, Gustavo”.

Si bien todavía no se rescindió el contrato del despedido Damián Ayude, Álvarez podría debutar ante Deportivo Riestra ya que podría recibir un permiso especial por parte de AFA, el cual le permitiría dirigir por dos juegos hasta que se concrete legalmente la extinción del vínculo de su antecesor.

Previo a este principio de acuerdo con San Lorenzo, Álvarez estuvo en la órbita de la Selección de Chile como también la de Perú.

Oriundo de Lomas de Zamora, el DT dejó su cargo en el gigante chileno tras dos temporadas y con dos títulos en su paso por el club. En Argentina había tenido experiencias en las inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que más tarde dirigió a Patronato, Temperley y Aldosivi de Mar del Plata. A su vez, tuvo dos experiencias en el fútbol peruano, ya que dirigió a Sports Boys en 2021 y a Atlético Grau en 2022.

Álvarez fue campeón con Huachipato y obtuvo dos títulos en la U: la Copa de Chile y la Supercopa. A su vez, en el país se quedó con el campeonato de la Primera Nacional en la temporada 2017-18, cuando comandaba al Tiburón.