Primera Nacional: Patronato confirmó que recibirá “hinchas neutrales” frente a Colón

Patronato confirmó, a través de sus redes sociales, que recibirá “hinchas neutrales” cuando se mida con Colón de Santa Fe, por el Interzonal de la séptima fecha de la Primera Nacional. El encuentro se jugará el próximo domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Este lunes, el Rojinegro informó que fue habilitado a “recibir público neutral” de parte del Ministerio de Seguridad de la provincia y la Policía de Entre Ríos. Algo que esperaba confirmación desde hace semanas, pero no tenía confirmación oficial.

Serán 1500 las entradas disponibles para el público neutral que quiera seguir las alternativas del partido desde la tribuna Ayacucho del Grella. Y solo se podrán comprar de manera presencial en la secretaría del club (Grella 874), el miércoles de 14 a 19; el jueves y viernes de 9 a 19, y el sábado de 8.30 a 12.30.

Información importante | Patronato vs. Colón



El Club Atlético Patronato, a través de su Comisión Directiva, informa que el Estadio Presbítero Bartolomé Grella ha sido habilitado por el Ministerio de Seguridad de la provincia y la Policía de Entre Ríos a recibir público neutral… pic.twitter.com/7jHU0jAElu — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) March 23, 2026

Patrón, que viene de ganar su primer partido del año ante Colegiales por 2 a 0, buscará aprovechar su segundo partido consecutivo como local para escalar posiciones en la Zona B, luego de un arranque con dos empates y dos derrotas.

Colón, por su parte, viene de sufrir su primera derrota de la temporada en la Zona A: perdió este domingo ante San Telmo por 3 a 1, como visitante, y necesita levantar cabeza para meterse en la pelea.