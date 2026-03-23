Continúa el ciclo Mujeres en el Walsh

La Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER recibirá este jueves 26 de marzo a las 18 la proyección del documental Ahora Soy Bauti Merlín, en una actividad que tendrá lugar en el Auditorio Rodolfo Walsh, ubicado en calle Buenos Aires 389. La presentación se realiza en el marco del ciclo Mujeres en el Walsh y busca visibilizar los procesos de transición y las trayectorias de vida de dos infancias trans de la ciudad de Gualeguay. El evento contará con la presencia de sus directores Max Gálligo y Lautaro González Cristiani.

La producción documental narra detalladamente el camino recorrido por Bauti y Merlín en su localidad natal, describiendo las particularidades de lo que los realizadores denominan infancias transpueblerinas. El film expone las luchas cotidianas por el reconocimiento de la propia identidad en contextos del interior provincial, donde los entornos cercanos resultan determinantes para el desarrollo de los niños.

Tras la proyección de la obra, se llevará a cabo una charla debate en la que intervendrán diversas figuras vinculadas a la temática y a la producción del documental. Además de los directores Gálligo y González Cristiani, se sumarán al diálogo los familiares de Bauti y Merlín, quienes participarán de manera virtual para compartir sus experiencias sobre el proceso de transición de los niños. También estará presente Pamela Maydana, activista gualeya de reconocida trayectoria y protagonista del documental Pamela, Símbolo de Resistencia, quien aportará su visión y análisis sobre la historia de la lucha trans en Entre Ríos.

La entrada será libre y gratuita.