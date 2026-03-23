Básquet: Tomás de Rocamora se trajo una dura derrota desde La Plata 

Tomás de Rocamora se trajo una dura derrota desde La Plata, fue ante Gimnasia y Esgrima.

Tomás de Rocamora perdió por 103 a 74 en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Paz con 17 puntos y Gutiérrez Conde con 16 los goleadores del conjunto Tripero, en la visita se destacó Maeso con 16 unidades.

El partido en la “Ciudad de las Diagonales”

El dueño de casa impuso condiciones de entrada. Paz y Vergara comandaron la ofensiva Tripera y con un parcial de 13-2 se alejó, 22 a 10. El Lobo no se relajó y continuó manteniendo la intensidad en defensa y aprovechando las oportunidades para correr la contra. El primer cuarto cerró 31 a 16.

En el segundo cuarto Gimnasia continuó dominando las acciones. Tomás de Rocamora empezó a encontrar el gol y a sumar, pero se topó con un conjunto local que cuando no pudo correr la cancha jugó el ataque estacionado buscando su mejor tiro. Así estiró la ventaja y la llevó a 32, 66 a 34.

En el regreso a la acción, el Lobo siguió siendo el dominador del juego y a partir de las variantes en ofensiva mantuvo la distancia en el marcador. Sinconi dominó en la zona pintada y dos bombas de Paz y Gutiérrez Conde llevaron la distancia a 35, 85 a 50.

En el último cuarto ambos entrenadores movieron la banca y sumaron minutos los juveniles. Contundente victoria 103 a 74 de Gimnasia en lo que fue su anteúltimo juego de la fase regular.