Presentarán un libro que rescata tres décadas de patrimonio documental y fotográfico del puerto local

Las editoriales UNER y Municipal de Paraná realizarán este jueves 26 de marzo a las 19 la presentación del libro titulado Puerto Nuevo de Paraná, de los autores Walter Musich, Natalia Vega, José Miguel Larker y Juan Ignacio Pereira. La actividad tendrá lugar en las instalaciones de la librería del Ateneo, situada en el Shopping Paso del Paraná, ubicado en la intersección de las calles Corrientes y San Lorenzo.

La ponencia busca redescubrir y poner en valor el pasado portuario de la capital entrerriana y su región circundante, abarcando un periodo histórico que va desde el año 1903 hasta 1930. La presentación propone un recorrido a través de registros visuales y documentales que permiten reconstruir la identidad de una zona estratégica para el desarrollo económico y social de la provincia durante las primeras décadas del siglo XX.

La obra surge de un exhaustivo trabajo de investigación motivado por la necesidad de preservar y difundir un patrimonio documental que se considera invaluable para la historia local. El libro se centra en el registro del mundo del trabajo portuario en un tramo específico del río Paraná, detallando las actividades de sus actores, las herramientas de transformación utilizadas en la época y el paisaje cultural que resultó de esa interacción con el entorno fluvial.

Los autores proponen una historia visual de una región que fue imaginada y construida bajo las políticas del Estado nacional, basándose en una vasta producción fotográfica que resultó de los relevamientos efectuados por las diferentes direcciones del Ministerio de Obras Públicas de la Nación en el transcurso de la primera mitad de la centuria pasada.

Este acervo fotográfico y documental se encuentra conservado actualmente en las dependencias del Distrito Paraná Medio, con sede en el propio Puerto Nuevo de la ciudad. La publicación permite acceder a imágenes que documentan las obras emprendidas en el territorio ribereño comprendido entre el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Corrientes, ofreciendo una perspectiva técnica y social de las transformaciones de la costa.

Como parte de la propuesta cultural de la jornada, la presentación contará con una degustación de vinos que estará a cargo de Los Aromitos y Agofa.

Si bien la actividad será libre y gratuita, requiere de inscripción previa, que debe realizarse comunicándose al 343 5306075.