La Libertad Endeuda: 6 de 10 familias toman deuda para comer, y 9 de cada 10 tiene problemas para pagar

Las familias se endeudan cada vez más para adquirir alimentos y pagar servicios, pero la inmensa mayoría luego queda atrapada porque no puede pagar el crédito.

Al margen del relato de “brotes violetas” que el Gobierno de Javier Milei y Luis Caputo pretenda instalar en la opinión pública, se repiten los sondeos de opinión en los que las respuestas son abrumadoras en un solo sentido: la plata de los sueldos no alcanza. Con paritarias que desde LLA se mantienen en inflexibles en 1 o 2%, ese panorama no va a cambiar, y como la inflación es superior, se agrava mes a mes. En sondeo que se conoció en las últimas horas fue el de la consultora Zentrix, que difundió su habitual Monitor de Opinión Publica con datos a febrero de este año, que son desoladores.

Para resumir los puntos principales, el 56,4% de los hogares consultados, es decir prácticamente 6 de cada 10 familias que accedieron a la encuesta, admitieron que utilizaron créditos en los últimos seis meses para pagar comida, servicios, alquileres y tarjetas. Para decirlo más claro, tomaron deuda para pagar comida u otros gastos imprescindibles, porque sus haberes o ingresos corrientes no eran suficientes, consignó el portal Perfil.

El estudio de Zentrix​ consultó a un total de 1002 casos de todo el país, todos argentinos mayores de 16 años con acceso a internet, y le adjudican al sondeo un margen de error aproximado de 3%. Las preguntas online mostraban un formulario a través Google Forms, con difusión controlada y posterior depuración de duplicados y registros inválidos, y fue realizado del 7 al 18 de febrero.

En ese reporte Monitor de Opinión Pública (MOP), se estableció que al cabo de dos años de gestión de La Libertad Avanza, con el tándem Milei-Caputo casi 6 de cada 10 hogares reconocieron haber tomado deuda para gastos cotidianos en los los últimos meses, y hay un dato todavía más grave: 9 de cada 10 consultados tiene dificultades para abonar esa deuda contraída.

Ya días pasados en Canal E se había dado cuenta de las dificultades que se están registrando en los bancos por los niveles de morosidad, que están en niveles que ya impactan duramente en los balances, y por eso las entidades estaban endureciendo los accesos a préstamos, para que ese fenómeno no se viera todavía incrementado, destacó el portal Perfil.

“Lejos de estar asociado a decisiones de inversión, el crédito se orientó mayormente a cubrir gastos básicos, en un contexto donde el 83,9% afirmó que su salario no le gana a la inflación y más de la mitad de la población no logra llegar al día 20 de cada mes”, se explicó según la Agencia Noticias Argentinas.

Haciendo foco en los motivos para acudir al financiamiento, se explicó que la mayoría de los préstamos buscan cubrir gastos cotidianos, pago de tarjetas y cancelación de otras deudas. “El financiamiento no se orienta a generar ingresos futuros, sino a cubrir necesidades presentes”, se aclaró.

“El fenómeno describe un cambio en la función de la deuda: deja de ser una herramienta financiera y pasa a convertirse en un mecanismo de subsistencia”, advirtieron desde la consultora con respecto a los resultados que exponen la redefinición del mapa del endeudamiento familiar.

Desde Zentrix​ se indicó que “los datos describen un mecanismo de ajuste a nivel de los hogares que se articula en cuatro etapas”, haciendo mención a la caída del poder adquisitivo, la dificultad para sostener el consumo mensual, el recurso al endeudamiento para cubrir la brecha y la creciente incapacidad para cumplir con las obligaciones.

En el estudio también se habló del desempleo y se indicó que al menos en el 41,9% de los casos se había sufrido la pérdida de empleo, ya sea del encuestado o de alguien cercano, mientras un 55,7% afirmaba que no había sufrido la pérdida del empleo, destacó el portal Perfil.

En cuanto al salario, un amplio 76,1% afirma que su salario no le gana a la inflación, contra solo un 17,6% que dice que supera el número de la inflación. En este contexto, 39,8% sostiene que llega al día 20 del mes, contra un 34,9% que llega a fin de mes y otro 21,2% que llega junto a la posibilidad de ahorrar.

La brecha con el INDEC

El informe también sembró la duda en torno a las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), dado que un 65,8% de la población consideró que los datos expuestos por el organismo no reflejan la realidad de los gastos diarios.

“No se trata solo de una discusión técnica sobre índices, sino de una brecha cada vez más visible entre el número oficial y la economía vivida en los hogares”, se aclaró desde la consultora en referencia a la falta de confianza ante el impacto de la inflación sobre el salario y los gastos.

Desde la consultora se explicó que “si el salario pierde capacidad de compra y más de la mitad de la población no llega al 20 del mes, la credibilidad del dato se erosiona, no sólo por lo que mide, sino por lo que deja de corregir en la práctica cotidiana”.

En este contexto, un 59,3% afirmó estar muy en desacuerdo/en desacuerdo con la intervención del Poder Ejecutivo en las decisiones del INDEC, contra solo un 17,9% en acuerdo/muy de acuerdo y un 2,6% que considera que no se está realizando ninguna intervención.

Impacto en la imagen de Javier Milei

En el estudio también se expuso el impacto del estado económico en la imagen del Gobierno Nacional y, puntualmente, del presidente Javier Milei, indicando que en marzo un 53,3% desaprobó la gestión del libertario, lo que se traduce en un salto de 8,3% en comparación con una medición previa y una caída de la aprobación del 38,5%.

En el informe se advirtió que se está viendo una reducción de la “tolerancia social” a medida que el ajuste económico impacta de forma directa en la economía diaria y el bolsillo de los argentinos. De esta manera, el aumento de las valoraciones críticas surge en respuesta a la mala situación personal y la compleja evolución del país.

El informe