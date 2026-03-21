Gualeguaychú: Prefectura Naval realizó cuatro allanamientos por venta de droga y detuvo a cinco personas

El procedimiento se inició a raíz de una denuncia anónima referente al comercio de estupefacientes de Gualeguaychú.

Un operativo antidrogas llevado adelante por la Prefectura Naval Argentina permitió desarticular presuntos puntos de comercialización de estupefacientes en la ciudad de Gualeguaychú, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en distintos barrios.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que advertía sobre la venta de drogas en una vivienda. A partir de ese dato, se desarrollaron tareas de inteligencia que derivaron en la autorización judicial para concretar cuatro procedimientos en domicilios ubicados en los barrios 62 Viviendas y Zuppichini.

Durante los registros, los efectivos secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana, cigarrillos de armado casero y plantas de cannabis, evidenciando una operatoria vinculada al narcomenudeo. Además, se incautaron tres teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo que incluía pesos argentinos, dólares estadounidenses y pesos uruguayos, con un valor estimado superior a los dos millones de pesos.

Como resultado del operativo, cinco personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia. Interviene en la causa el Juzgado de Transición y Garantías N° 1 de Gualeguaychú, a cargo de la jueza Natalia Lorena Céspedes, quien dispuso las medidas procesales correspondientes mientras avanza la investigación.