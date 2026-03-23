El ciclo de micrófono abierto Re Si tendrá su quinta edición este viernes

La capital entrerriana se prepara para recibir una nueva jornada de encuentro musical este viernes 27 de marzo a las 21, cuando se lleve a cabo la quinta edición del ciclo "Re Si. Micrófono abierto para músicxs". La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural Almacén de los 33, ubicado en la esquina de calles Bavio y Courreges. El evento apunta a posicionar un espacio de intercambio donde artistas locales y regionales puedan compartir sus producciones, ya sean canciones propias o versiones de otros autores, frente al público de la zona.

En esta nueva presentación, el encuentro se enmarca en las conmemoraciones por la semana de la memoria, al cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura militar, vinculando la expresión artística con el reclamo de justicia y el ejercicio de la memoria.

Para esta quinta entrega, la organización confirmó la participación del músico Luis Barbiero como artista invitado, que se suma a la lista de referentes que transitaron por el ciclo en sus cuatro ediciones anteriores, tales como Susana Ratcliff, el dúo Emiluchito, el proyecto santafesino Poligonía y el dúo integrado por Andrés y Marti. Desde su inauguración en el mes de marzo, el Re Si se caracterizó por desplegar un amplio abanico de géneros que convivieron sobre el escenario, como folclore, rock, rap y punk.

La dinámica del micrófono abierto permite que los interesadas en participar se inscriban previamente sin costo alguno para realizar una presentación de hasta 8 minutos de duración, lo que equivale aproximadamente a dos o tres temas musicales.

Para facilitar la logística de los músicos, la organización proveerá instrumentos básicos en el escenario, aunque cada participante tiene la libertad de llevar sus propios elementos de trabajo para su comodidad técnica.

Las inscripciones pueden gestionarse a través del Instagram del ciclo (@resi.micabierto) o mediante whatsapp a los números 11 66253659 y 264 4551678.

Además, la velada estará acompañada por el habitual servicio de cantina, que ofrece varias opciones de comidas y bebidas.

La entrada será con modalidad a la gorra.