A 50 años del golpe, habrá una actividad para debatir sobre la censura y la resistencia cultural

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos llevará a cabo este miércoles 25 de marzo a las 19 una charla titulada "Golpe a la cultura. Los libros y su destino durante la dictadura", la cual estará a cargo de la doctora María Ema Bargagna y el profesor Matías Armándola. El encuentro se desarrollará en la sede de la institución, ubicada en Alameda de la Federación 278 de la ciudad de Paraná, con el propósito de debatir sobre los procesos de censura, persecución y destrucción que sufrieron las editoriales y las bibliotecas durante el terrorismo de Estado en Argentina.

Al cumplirse 50 años del inicio del último golpe militar, esta actividad busca analizar cómo se articularon las políticas de control sobre el pensamiento escrito y de qué manera la cultura funcionó como un territorio de resistencia frente a la prohibición sistemática de la palabra.

Durante la exposición, Bargagna y Armándola abordarán de manera detallada el accionar represivo que recayó sobre el mundo del libro, examinando la quema, el secuestro de ejemplares y el impacto que estas medidas tuvieron sobre los lectores y los trabajadores del sector editorial. La disertación propone reconstruir el mapa de las prohibiciones que desarticularon catálogos enteros y forzaron el cierre de proyectos culturales, y a su vez rescatar las estrategias de circulación clandestina y las diversas formas de resguardo que permitieron la supervivencia de textos considerados peligrosos por el régimen.

Los disertantes profundizarán en cómo la estructura estatal de aquel entonces fue utilizada para vigilar la producción intelectual, estableciendo criterios de censura que afectaron a obras literarias y a textos académicos y de divulgación científica.

El análisis de Matías Armándola y María Ema Bargagna permitirá comprender la dimensión del daño causado al acervo cultural del país y la larga tarea de recuperación que debieron afrontar las bibliotecas tras el retorno de la democracia para recomponer sus colecciones y su vínculo con la comunidad de usuarios.

La entrada será libre y gratuita.