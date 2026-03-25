Básquet: con la categoría asegurada, Tomás de Rocamora se despedirá ante su gente

Tomás de Rocamora jugará el último partido de local en la presente temporada de la Liga Argentina de Básquet.

Tomás de Rocamora enfrentará a Ciclista Juninense en su último partido de la temporada regular en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El Rojo volvió a mantener la categoría otro año más y espera el apoyo de sus hinchas para despedir al equipo. El cotejo se jugará este miércoles, desde las 21 y en el Estadio Julio César Paccagnella.

Tomás de Rocamora no solo cumplió el objetivo de quedarse en la categoría, sino que lo hizo con un equipo joven donde los pibes del club fueron protagonistas desde el comienzo.

Los árbitros designados para el encuentro son Fabio Osmar Alaniz y Rodrigo Iñaki Reyes Borras mientras que Alberto Battistella estará como Comisionado Técnico.

Será un partido que enfrente a dos equipos que aseguraron la categoría, pero que no tienen chances de acceder a la postemporada. Para el Rojo uruguayense representará la oportunidad de cortar una racha negativa y despedirse de su público con un triunfo.

Por otra parte, las dirigencias de Tomás de Rocamora y Ciclista Juninense concretarán un reconocimiento a la figura de Fabián Borro, ex presidente de la AdC, CAB y más recientemente de FIBA Americas. El dirigente falleció el pasado martes 10 de febrero a la edad de 64 años.

Valores de las entradas

Popular socios: $10.000

Plateas socios: $12.000

Plateas preferencial: $16.000

Plateas preferencial no socios: $20.000

Popular no socios: $14.000

Plateas no socios: $18.000