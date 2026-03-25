Fútbol: con apenas nueve años, un concordiense fichó para River Plate

El arquero Santino Bordón, de nueve años, se convirtió en fichaje del Club Atlético River Plate.

El concordiense Santino Bordón tiene apenas nueve años y su carrera deportiva dio un vuelvo importante. Es que el arquero nacido en el año 2016, se probó, quedó y rápidamente fichó con el Club Atlético River Plate.

La institución de Núñez se hará cargo de los gastos vinculados a su desarrollo y brindará un esquema de acompañamiento familiar, reflejando una apuesta a largo plazo por el entrerriano.

Santino Bordón inició su camino deportivo en el Club Real Concordia, donde sus condiciones bajo los tres palos llamaron rápidamente la atención. Sin embargo, su perfil presenta una particularidad llamativa para su puesto: a pesar de ser arquero, ya ha convertido goles de tiro libre en competencias infantiles.

Este crecimiento acelerado motivó el interés de los captadores del Millonario, quienes agilizaron los trámites para asegurar su fichaje federativo, señala El Entre Ríos.