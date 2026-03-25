Suma de Voluntades invita a la charla “Narcotráfico, Infancias y Seguridad Ciudadana”

Afiche que invita a la charla que se compartirá el hoy a las 16:30 en la sede de SUTEP Paraná.

En Paraná como en casi todas las ciudades del país, el contexto social está atravesado por el avance del narcotráfico y sus múltiples consecuencias. Por eso, este 25 de marzo se realizará una charla abierta que busca poner en el centro del debate una problemática urgente: la relación entre el delito organizado, las infancias y la seguridad ciudadana. Bajo el título “Narcotráfico, Infancias y Seguridad Ciudadana”, la iniciativa propone un espacio de reflexión colectiva y análisis profundo, con la participación de destacados referentes del ámbito judicial, social y académico.

Organizada por Suma de Voluntades, con la colaboración del Colegio de la Abogacía y el Instituto Penal, la actividad se desarrollará hoy a las 16:30 en la sede del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (SUTEP, San Martín 1373 de Paraná). El encuentro está destinado a toda la comunidad, lo que evidencia la necesidad de ampliar la conversación más allá de los ámbitos especializados y comprometer a la ciudadanía en su conjunto.

Uno de los aspectos más relevantes de la jornada será la calidad y diversidad del panel de expositores. Especialistas en macrocriminalidad, jueces del fuero penal y federal, fiscales y referentes de organizaciones sociales compartirán sus miradas y experiencias en torno a una problemática compleja que exige respuestas integrales. Este abordaje plural resulta clave para comprender las múltiples aristas del fenómeno y para pensar estrategias que contemplen tanto la prevención como la intervención.

Como oradores participarán María Eloísa Quintero (especialista de macrocriminalidad y especialista de la ONU), Pablo Barbirotto (juez Penal de Niños y Adolescentes); Leandro Ríos (juez Federal de Paraná); José Candioti (fiscal Federal); Horacio Correa (Hogar de Cristo) y Anabella Albornoz (Suma de Voluntades).

La creciente visibilización del consumo en edades cada vez más tempranas genera una preocupación creciente en la sociedad. En este sentido, la charla no solo busca diagnosticar la situación actual, sino también abrir un espacio de diálogo que permita construir herramientas colectivas para enfrentar este flagelo.

Instancias como esta se vuelven fundamentales para promover la conciencia social, fortalecer redes comunitarias y avanzar hacia políticas públicas más eficaces que protejan a las infancias y garanticen entornos más seguros para todos.