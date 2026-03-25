Villaguay: el CEF Nº30 inició su ciclo lectivo para niños y adultos mayores

El CEF Nº30 de la ciudad de Villaguay dio comienzo a su ciclo lectivos con propuestas destinadas para niños y también adultos mayores. El espacio se consolida para la promoción de la actividad física y la inclusión social. Es un ámbito de encuentro, aprendizaje y actividad física para distintas realidades que reafirma el compromiso con la comunidad.

La institución, que depende de la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación (CGE), desarrolla sus propuestas en articulación con distintas entidades de la comunidad, entre ellas la Municipalidad de Villaguay -a través de la Dirección de Deportes-, que provee elementos deportivos y sonido para las actividades especiales, el Centro de Jubilados Nacionales y Provinciales y los clubes locales Sarmiento y Huracán, que facilitan sus instalaciones para el dictado de clases.

Algunos detalles

El Centro de Educación Física (CEF) Nº30 cumple este año una década de creación y su coordinador, Esteban Crosa, destacó la importancia de este trabajo conjunto: “Sin ellos no contaríamos con espacios para desarrollar nuestras actividades”, señaló, al tiempo que remarcó que actualmente funcionan tres líneas de trabajo.

En el área de Gimnasia para Personas Mayores, a cargo del profesor Carlos Trabichet, las clases se dictan los martes y jueves en el Centro de Jubilados Provinciales Los Aromos, con dos grupos, y los miércoles y viernes en el Centro de Jubilados Nacionales, también con dos grupos. En total, cerca de 90 personas participan de estas propuestas orientadas al bienestar físico y social de los adultos mayores.

Por su parte, la Iniciación Deportiva, coordinada por el profesor Matías Schinf, se lleva adelante los martes y jueves en las instalaciones de los clubes Sarmiento y Huracán. La actividad convoca a dos grupos, incluyendo uno integrado por niños con discapacidad de la Escuela Doctor Guido, promoviendo la inclusión a través del deporte.

Finalmente, el área de Educación Física Infantil, a cargo de la profesora Amarilla Cabrera, se desarrolla los lunes y miércoles. Participan niños de los jardines municipales Mi Sol y Caracolitos, así como también de la Escuela Sarmiento.