Torneo Apertura: Deportivo Riestra y San Lorenzo completarán la fecha

En el estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra y San Lorenzo se enfrentarán, por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El Ciclón, que viene de golear y de clasificar en la Copa Argentina, buscará un triunfo vital para meterse en playoffs con Gustavo Álvarez como flamante entrenador; mientras que el Malevo va por su primera victoria en el torneo. El partido se disputará desde las 19.

Deportivo Riestra viene de caer 1-0 ante Central Córdoba, sigue sin ganar y agudiza su crisis. Sin embargo, la noticia más relevante es que se sorteó la Copa Sudamericana y ya conoce a sus rivales, en lo que será una participación histórica.

El Malevo del Tata Benítez integra el Grupo F y se enfrentará a Gremio de Porto Alegre, Palestino de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay en la primera instancia.

San Lorenzo vivió semanas muy movidas. En el Apertura, viene de ser goleado 5-2 ante Defensa y Justicia y ese fue el punto final (de unos cuantos) que desencadenó en que echen a Damián Ayude de su cargo.

Rápidamente, varios nombres empezaron a sonar: Kily Gónzalez, Pablo Guede, Martín Palermo, como los más firmes. Luego del sorteo de la Copa Sudamericana, que dictaminó que se medirá ante Santos de Brasil, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay, se confirmó que Gustavo Álvarez será el nuevo entrenador del club.

El DT argentino fue elegido por la dirigencia Azulgrana luego de un exitoso paso por la U de Chile, club con el que alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana (marcado por el bochorno ante Independiente en Avellaneda) y logró gritar campeón en dos oportunidades (Copa Chile 2024 y Supercopa de Chile 2025).

De todos modos, el nuevo director técnico del Ciclón no podrá contar con Orlando Gill, ya que Gustavo Alfaro lo convocó para la selección de Paraguay. Yendo a lo deportivo, el Ciclón viene de golear 5-0 a Deportivo Rincón en la Copa Argentina por los 32avos de final, y en la próxima instancia se medirá justamente ante Riestra.

FORMACIONES

DEPORTIVO RIESTRA

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Matías García, Pablo Monje; Alexander Díaz, Antony Alonso, Gabriel Obredor. DT: Gustavo Benítez.

SAN LORENZO

José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Luciano Vietto, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Árbitro: Ariel Penel. VAR: Germán Delfino. Cancha: Deportivo Riestra. Hora: 19 (ESPN Premium).