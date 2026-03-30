Incendio en Villaguay: un joven herido será derivado a Buenos Aires y otra chica sigue estable

Nicolás será trasladado este lunes al Hospital Militar Central de Buenos Aires y Lucía continuará con intervenciones programadas.

Se conocieron novedades sobre el estado de salud de Nicolás y Lucía, dos de los cuatro jóvenes que resultaron gravemente heridos en el incendio ocurrido en El Patio Resto Bar, en Villaguay. Según los últimos partes médicos, ambos continúan en estado delicado, pero sin nuevas complicaciones.

En el caso de Nicolás, el informe difundido este lunes 30 de marzo indicó que permanece estable, intubado y bajo estrictos cuidados en terapia intensiva. Además, se precisó que no presenta fallas orgánicas y que su función renal muestra una evolución favorable.

Durante las últimas horas, el joven fue sometido a una cirugía de limpieza de tejidos para que los profesionales pudieran evaluar en profundidad la gravedad de las quemaduras. También analizarán el estado de sus vías respiratorias para determinar si será necesario practicarle una traqueotomía.

En ese contexto, se confirmó que este lunes será trasladado en un vuelo sanitario hacia el Hospital Militar Central, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde seguirá recibiendo atención en un centro de mayor complejidad. El arribo está previsto para las 19 y viajará acompañado por su madre y una tía.

Lucía sigue estable y continuará con nuevas intervenciones

Por el lado de Lucía, el nuevo parte médico también llevó algo de alivio a su entorno. Sus familiares informaron que no presentó complicaciones ni fallas sistémicas en su evolución reciente, una señal positiva dentro de la gravedad del cuadro.

Para las próximas horas, el equipo médico prevé colocarle una sonda para iniciar la alimentación y, además, someterla a una nueva limpieza de piel y curaciones en quirófano. Se trata de un procedimiento de rutina que, en este tipo de pacientes, debe realizarse cada 48 horas.

De acuerdo con lo informado por sus allegados, el próximo parte médico sobre la joven será dado a conocer este martes al mediodía. En paralelo, familiares y amigos continúan pidiendo acompañamiento, tal como ya se había reflejado en otro reporte reciente sobre la salud de los heridos.

El pedido de las familias tras el incendio en Villaguay

En medio de la difícil situación, los familiares de ambos jóvenes agradecieron el acompañamiento que vienen recibiendo y pidieron que continúen las muestras de apoyo. Además del respaldo espiritual, en Villaguay también sigue activa una campaña solidaria para ayudar a los heridos.

“Sigan rezando y mandando buenas energías, que son recibidas. Les pedimos continuar con la cadena de oración”, expresaron desde el entorno de las víctimas.