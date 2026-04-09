Se cumplen 39 años de la llegada del Papa Juan Pablo II a Paraná

Este 9 de abril se cumplen 39 años de la histórica visita de Juan Pablo II a Paraná, un acontecimiento que marcó para siempre a la capital entrerriana y a miles de fieles que vivieron una jornada inolvidable.

El 9 de abril de 1987, el pontífice llegó a la ciudad en el marco de su segunda visita a la Argentina y presidió una multitudinaria misa en el aeropuerto local, ante unas 150.000 personas. La convocatoria convirtió aquel día en uno de los momentos más trascendentes de la historia reciente de Paraná.

La ceremonia estuvo centrada en un mensaje profundo sobre las migraciones y el desarraigo. En ese contexto, Juan Pablo II destacó el papel de la Argentina como país de inmigrantes y llamó a reflexionar, desde la fe, sobre la realidad social y el valor de quienes debieron dejar su tierra para construir una nueva vida.

La visita tuvo un fuerte impacto no solo por la magnitud de la convocatoria, sino también por la carga emocional y espiritual que generó en la comunidad. Para miles de personas, fue una experiencia única, atravesada por la fe, la emoción y el sentimiento de estar viviendo un hecho irrepetible.

La jornada concluyó cerca de las 19, cuando el Papa partió rumbo a Buenos Aires. Antes de dejar Paraná, dejó una postal que todavía permanece viva en la memoria colectiva: su bendición desde el avión, ante una multitud conmovida.

A casi cuatro décadas de aquel acontecimiento, la visita de Juan Pablo II sigue siendo recordada como uno de los episodios más significativos en la historia de la ciudad, tanto por su dimensión religiosa como por la huella emocional que dejó en generaciones de paranaenses.