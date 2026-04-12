Alivio en Europa: Orban reconoce una derrota “dolorosa” y la oposición logra una histórica mayoría en Hungría

Hungría vivió este domingo una jornada electoral marcada por una movilización histórica y una fuerte expectativa política, en unos comicios legislativos que redefinirán el rumbo del país tras 16 años de gobierno del primer ministro ultranacionalista Viktor Orban. El premier reconoció la derrota ante Peter Magyar y afirmó que el resultado es “claro y doloroso” para su partido. Con el 92% de los votos escrutados, la oposición contaba con más del 53% de los votos frente al 38% del partido gobernante Fidesz de Orban.

El ultraderechista confirmó que ya felicitó al ganador y que Fidesz pasará a la oposición. “No se nos dio la responsabilidad ni la oportunidad de gobernar”, indicó. Frente a sus seguidores, confesó que el resultado “es doloroso pero innegable”.

Poco después, Magyar publicó en X: “¡Gracias, Hungría! ¡Lo conseguimos! ¡Lo logramos!”. También aseguró en sus redes sociales que recibió el llamado del premier: “Hace un momento, el primer ministro Viktor Orban me felicitó por nuestra victoria en una llamada telefónica”.

Según la oficina electoral nacional, la oposición, representada por el partido Tisza obtendría 138 escaños en el parlamento de 199 asientos, basándose en los resultados parciales con el 87,8% de los votos escrutados. Eso le daría a Tisza una mayoría de dos tercios en el parlamento, lo que permitiría una profunda reforma institucional y posibilitaría que el nuevo gobierno reestructurara instituciones clave. Mientras que el partido oficialista Fidesz obtendría 54 escaños según su situación actual, publicó el diario La Nación.

Desde el escenario y ante una multitud que lo ovacionaba, Magyar celebró el resultado con un discurso cargado de entusiasmo: “¡Hola, compatriotas húngaros, lo logramos!”. Aseguró que “Tisza y Hungría han ganado las elecciones, no por un margen pequeño sino por uno muy amplio”, y añadió: “Juntos liberamos Hungría, recuperamos nuestro país”. También agradeció el respaldo ciudadano: “Esto no podría haberse logrado sin ustedes”. En un mensaje con tono político, sostuvo que “nuestra victoria puede no verse desde la Luna, pero es visible en toda Hungría”, en alusión al discurso de su rival en 2022.

Magyar afirmó que se espera que su partido obtenga una “sólida” mayoría de dos tercios, lo que, según él, permitirá que la transición sea lo más “eficiente, pacífica y fluida posible”. “En la historia de la Hungría democrática, nunca antes tantas personas habían votado, y ningún partido había recibido un apoyo tan contundente como Tisza”, afirmó. “Queridos amigos, obramos un milagro, hoy Hungría hizo historia”.

Celebran los líderes europeos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue una de las primeras dirigentes en felicitar a Peter Magyar tras su victoria electoral y celebró el resultado con un mensaje de fuerte tono político. “El corazón de Europa late con más fuerza esta noche en Hungría”, afirmó, antes de subrayar el giro que, a su juicio, implica el resultado: “Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Juntos somos más fuertes. Un país retoma su camino europeo. La Unión se fortalece”.

En un tono más distendido, la representante europea también deslizó una frase que refleja la magnitud del momento: “Espero que Peter Magyar haya cargado su teléfono esta noche, porque está a punto de volverse muy popular”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, también se sumó a las felicitaciones para Magyar tras su victoria. En un mensaje en redes sociales, destacó: “Felicitaciones a Peter Magyar y al partido TISZA por su rotunda victoria. Es importante cuando prevalece un enfoque constructivo”. Zelensky subrayó además la voluntad de su país de fortalecer los vínculos: “Ucrania siempre ha buscado buenas relaciones de vecindad con todos en Europa y estamos listos para avanzar en nuestra cooperación con Hungría”. También remarcó que “Europa y cada nación europea deben fortalecerse” y se mostró dispuesto a iniciar “reuniones y un trabajo conjunto constructivo en beneficio de ambas naciones, así como de la paz, la seguridad y la estabilidad en Europa”, destacó el diario La Nación.

El mensaje cobra especial relevancia tras la dura postura antiucraniana sostenida por el gobierno de Viktor Orban, y abre la puerta a un posible reencuentro entre Budapest y Kiev.

El primer ministro británico, Keir Starmer, felicitó a Magyar por su triunfo y lo calificó como “un momento histórico, no solo para Hungría, sino para la democracia europea”. Además, expresó su intención de colaborar con Budapest: “Espero trabajar con usted por la seguridad y la prosperidad de nuestros países”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también se sumó a las felicitaciones tras los resultados y celebró lo que definió como una victoria de la democracia en Hungría, destacando “el apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y al lugar que ocupa Hungría en Europa”. En esa línea, llamó a fortalecer el proyecto común: “Juntos, impulsemos una Europa más soberana, por la seguridad de nuestro continente, nuestra competitividad y nuestra democracia”.

El canciller alemán Friedrich Merz afirmó que quiere “unir fuerzas por una Europa fuerte, segura y unida” al tiempo que celebró la victoria de la oposición. Por su parte, el primer ministro irlandés Micheál Martin y su par croata Andrej Plenković, se plegaron a esa felicitación.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, la calificó como “un resultado de gran importancia para toda Europa”, mientras que su par sueco, Ulf Kristersson, habló de una “victoria histórica” que “marca un nuevo capítulo en la historia de Hungría”. “Espero con interés trabajar estrechamente con ustedes, como aliados y miembros de la UE”, escribió Kristersson.

A las felicitaciones se sumaron también el presidente y el primer ministro de Lituania, así como el jefe de Gobierno de Letonia, en una señal del fuerte respaldo regional al cambio político.

Mientras que en una de las orillas del río Danubio, se pudo ver a muchos asistentes que llevaban horas esperando la aparición de Orban llorando tras presenciar su discurso de reconocimiento de la victoria de Magyar. Los partidarios de Fidesz gritaron el cántico nacionalista “Ria, Ria, Hungría” y exclamaron “¡Te arrepentirás de esto!”. “Nos sentimos fatal, traicionadas”, dijo una mujer de mediana edad que votó por Fidesz.

Por otro lado, se respiraba un gran entusiasmo en el evento de Tisza. “Es increíble”, dijo Sara Becker, de 27 años, mientras Orban pronunciaba su discurso de concesión. “Creo que sería un país mejor”, agregó.

Participación sin precedentes

La jornada estuvo atravesada por una participación sin precedentes desde la caída del comunismo. Desde primera hora de la mañana se registraron niveles de concurrencia a las urnas muy superiores a los de elecciones anteriores. A las 7, el primer dato oficial marcaba un 3,4% de participación, casi el doble del 1,8% registrado a la misma hora en los comicios de 2022. Con el correr del día, la tendencia se consolidó: a las 17.00 ya se había superado el máximo histórico, y media hora antes del cierre de los centros de votación, a las 18.30, había sufragado el 77,8% de los 7,5 millones de electores habilitados.

Este nivel supera ampliamente el récord anterior del 70,53%, registrado en 2002, y refuerza la idea de que se trata de una elección excepcional, tanto por la participación como por la polarización política.

En ese contexto, desde el entorno de Tisza se mostraron optimistas. Fuentes del partido sostienen que sus modelos internos proyectan incluso una mayoría de dos tercios, un resultado que, de confirmarse, implicaría una derrota histórica para Orban. El propio Magyar se declaró “cautelosamente optimista”, apoyado en encuestas previas que le otorgaban la victoria, reflejó el diario La Nación.

Del lado oficialista, sin embargo, el discurso es distinto. El jefe de gabinete de Orban, Gergely Gulyas, aseguró pasadas las 19.00 que confían en un triunfo y atribuyó la alta participación a la movilización del electorado de Fidesz, el partido gobernante.

La campaña previa ya anticipaba un escenario competitivo. Orban, de 62 años, llegó a estas elecciones debilitado por el deterioro económico y por sondeos adversos, enfrentando el mayor desafío político desde que regresó al poder en 2010. Su acto de cierre, el sábado, mostró un tono más contenido que en otras ocasiones.

Magyar, en cambio, capitalizó el impulso opositor con un cierre de campaña multitudinario. Exmiembro de Fidesz hasta su ruptura con el Gobierno en 2024, logró en poco tiempo construir una alternativa competitiva con un discurso conservador pero proeuropeo, centrado en la lucha contra la corrupción y la mejora de los servicios públicos.

Ambos candidatos votaron temprano en Budapest y mantuvieron una intensa actividad en redes sociales durante la jornada. Orban insistió en la defensa de la soberanía nacional, el rechazo a la inmigración y la apuesta por la “paz en lugar de la guerra”. Magyar, por su parte, planteó la elección en términos de un dilema entre “Este u Oeste”, corrupción o transparencia, y convocó a dar “una oportunidad al cambio”.

El clima electoral también estuvo marcado por la tensión y las acusaciones cruzadas. Desde Tisza advirtieron sobre posibles maniobras de “falsa bandera” por parte del oficialismo, mientras que sectores cercanos a Orban alertaron sobre eventuales protestas opositoras en caso de un resultado adverso.

Testimonios recogidos en los centros de votación reflejaron esa sensación. “Hay ansiedad y tensión, pero también esperanza de cambio”, expresó Szilvia Tivadari, una votante de 33 años en Budapest.

A nivel internacional, la elección también despertó atención. Orban, considerado un referente de la ultraderecha global por sus posiciones contra la inmigración, los derechos LGBTQ y su cercanía con Rusia, busca un quinto mandato consecutivo. En contraste, una eventual victoria de Magyar podría acercar nuevamente a Hungría a la Unión Europea, con la que el actual Gobierno mantiene fuertes tensiones.

Fuentes: Agencias AFP y Reuters y diario El País de España.