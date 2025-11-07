Franco Colapinto no superó el primer corte y clasificó 16º para el Sprint en Brasil

El argentino no pudo superar el primer corte de la clasificación del sprint por 60 milésimas.

Franco Colapinto finalizó 16º la clasificación para la carrera Sprint de la Fórmula 1, a disputarse este sábado en el renovado autódromo “José Carlos Pace” de Interlagos que es sede del Gran Premio de San Pablo. El piloto argentino quedó a 60 milésimas de avanzar a la siguiente ronda en Brasil.

Con neumáticos de compuesto medio, Colapinto salió a la pista de 4.309 metros y completó 6 vueltas, pudiendo establecer en la mejor un tiempo de 1m10s441, y quedar a 0s814 de quien fue entonces el más rápido, Lando Norris (McLaren), en tanto era relegado por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) con esas seis décimas. Ambos compartirán la primera fila en la competencia.

Por su parte, el francés Pierre Gasly continuó hasta el segundo corte cronometrado, en donde se ubicó 13° con el otro Alpine.

Norris mantiene su candidatura con McLaren

El británico Lando Norris volvió a ser el referente en la pista paulista y señaló una vuelta de 1m09s243 (224,028 Km/h.) con el MCL39 demostrando el rendimiento equilibrado en cada sector del trazado, y siendo escoltado por Antonelli, quien sobre el último tramo intentó quebrar ese tiempo pero quedando 97/1000 y reubicando a Oscar Piastri que se clasificó a 0s185.

Cuarto quedó George Russell (Mercedes), seguido por Fernando Alonso (Aston Martin), Max Verstappen (salió sobre el límite de tiempo con Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (realizó un trompo con la Ferrari e incidió en la vuelta de su compañero Lewis Hamilton, en el Corte 2), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Nico Hülkenberg (Sauber).

Este sábado, a partir de la hora 11:00 se realizará la competencia Sprint, sobre un recorrido de 24 vueltas, consigna Campeones.