España: al menos 21 muertos por el accidente de dos trenes de alta velocidad registrado en Adamuz, Córdoba

El descarrilamiento de un tren Iryo ha provocado el choque con un Alvia y varios vagones han salido despedidos. Uno de los fallecidos es el maquinista del segundo tren y hay varios heridos graves.

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) esta tarde ha causado al menos 21 víctimas mortales y varios heridos graves, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz. Un tren Iryo se ha salido del carril pasadas las siete y media de la noche y ha caído en la vía donde circulaba un Alvia a 200 kilómetos por hora que viajaba en sentido contrario. Uno de los fallecidos ha sido el maquinista de este segundo convoy. Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el terreno y están ayudando a sacar pasajeros atrapados. El tren de la empresa Iryo accidentado transportaba a unas 300 personas y, por el momento, se desconocen las razones del descarrilamiento. La Junta de Andalucía ha solicitado la intervención de la UME para ayudar en las tareas de rescate y fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado que el contingente del Ejército ya se está dirigiendo a la zona.

El tren de la empresa Iryo había salido a las 18.40 de Málaga con destino Puerta de Atocha (Madrid), cuando a las 19.39 a la altura de Adamuz se ha producido el descarrilamiento. En concreto los últimos vagones (del seis al ocho) se han salido y se han cruzado en las vías del Alvia (Madrid -Huelva) que en ese momento viajaba a 200 kilómetros por hora. El Iryo ha provocado entonces que el Alvia se saliera de la vía y cayera por un terraplén de unos cinco o seis metros de altura, según han especificado fuentes oficiales. En esos vagones que se han precipitado viajaban unas 53 personas, publicó el diario El País de España.

El Iryo no iba a tanta velocidad, aunque no se ha precisado aún a cuánta, ha podido frenar poco después del accidente. El maquinista fallecido, que es el que ha recibido el choque frontal, tenía 27 años. Fuentes de la investigación informan de que todos los heridos graves han sido ya desplazados a los hospitales movilizados. En concreto, son 29 heridos en hospitales, de los cuales cinco están muy graves.

El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno (PSOE), ha sido el primero llegar al lugar del accidente junto a la Policía Local y ha podido ver al menos un cadáver seccionado a varios metros del punto del accidente. “He visto a un pasajero hecho un trapo. Hemos llegado los primeros y había un cuerpo cortado por la mitad. Pero no había luz, era de noche. El escenario es dantesco”, describe el regidor en conversación con EL PAÍS. Moreno cree que el accidente entre los dos trenes no ha sido frontal, “sino lateral” porque no ha visto vagones aplastados. “Creo que no iban por la misma vía, pero no se ve con claridad. Ahora estamos volcados los alcaldes y vecinos de la zona en auxiliar a los pasajeros. Están a punto de llegar los autobuses para llevarlos a la caseta municipal habilitada”, relata alterado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha desplazado hacia el centro de emergencias de Renfe H-24 en la estación madrileña de Atocha para seguir los acontecimientos. Fuentes del Ministerio al tanto de la investigación explican que las causas tardarán en saberse, pero que lo que parece hasta este momento es que el tren Iryo, “por razones que se desconocen”, descarriló en los últimos coches en una recta. Al salir de la vía invadió parcialmente la vía paralela con la fatalidad de que en ese momento viene en dirección contraria un tren procedente de Madrid con destino Huelva que impactó sobre estos últimos coches. Los vagones afectados salieron despedidos y se desplazaron hasta cuatro metros, según ha precisado el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, señaló el diario El País de España.

Puente ha ido proporcionando información a través de sus redes sociales y ha calificado de “muy grave” los detalles que ha ido conociendo a última hora de la noche. “El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo”, ha expuesto. “La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas”, ha concluido.

En un comunicado oficial la empresa Iryo ha expresado que lamentaba “profundamente lo ocurrido” y que había activado “todos sus protocolos de emergencia”. Los pasajeros de ambos trenes han tenido que ser desalojados, según ha informado Adif, y la circulación se encuentra suspendida en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía a causa de este incidente. El administrado ferroviario ha confirmado igualmente que la circulación entre la capital y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva seguirá suspendida todo este lunes. Por su parte, Renfe también ha emitido un comunicado pasadas las 23:30 de la noche en el que señalaba que el presidente, Álvaro Fernández Heredia, se encuentra viajando hacia la zona del accidente. En las estaciones afectadas, se han instalado puntos de información para los familiares y se ha habilitado un grupo de Asistencia Psicológica en Madrid, Córdoba, Huelva y Sevilla para atender tanto a las víctimas como a los familiares. La información a los allegados de las personas afectadas por el accidente se está canalizando a través del número teléfono 900 101020.

“Hay muchos heridos, sigo temblando”, cuenta María San José, de 33 años, pasajera del vagón número 6 del tren que iba desde Málaga a Madrid después de visitar a una amiga. Los vagones 7 y 8 han colapsado con la cabecera del otro tren. San José cuenta a este periódico que de repente han empezado a notar vibraciones: “Y muchos golpes, golpes, se han empezado a caer las maletas, y golpes hasta que el tren se ha frenado”, explica San José. “Pensábamos que había sido un descarrilamiento, pero cuando hemos salido hemos visto los vagones retorcidos y dos vagones del otro tren volcados”, agrega. A las 22.40 horas de esta noche se encuentra junto a otras decenas de pasajeros esperando a un autobús a unos seis kilómetros de Adamuz, en mitad de la nada. “No sabemos nada, no entendemos todavía lo que ha pasado ni cuántos muertos puede haber”, dice. Informa Elena Reina, publicó el diario El País de España.

El 112 andaluz ha detallado el envío de seis UVIs móviles del 061, dos UVIs de transporte de críticos, dos vehículos de apoyo logístico, tres ambulancias convencionales, cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja. En marcha hacia la zona va ya una sección de intervención de la UME compuesta por 37 militares y 15 vehículos que han salido de Morón de la Frontera. El Gobierno de Andalucía ha suspendido todos los actos oficiales.

El director de jefe de Bomberos de Consorcio Córdoba, Paco Carmona, ha explicado en TVE que están rescatando a personas con heridas de todo tipo “cortes, magulladuras, contusiones, fracturas abiertas...” y ha relatado que está siendo difícil el acceso a los vagones afectados porque están “retorcidos” y hay “amasijos de hierro”, sillones y todo tipo de obstáculos que dificultan la llegada a las víctimas. “Tenemos dos trenes a unos 800 metros uno de otros y ya hemos terminado de sacar las personas fallecidas y heridas”, ha añadido en referencia al tren Iryo.

Un periodista de RTVE que iba en uno de los trenes, Salvador Jiménez, ha relatado cómo un fuerte impacto que pareció un “terremoto” estremeció al vagón. A partir de ese momento, cogieron los martillos para poder abrir puertas y ventanas y comenzaron a salir del convoy. El periodista ha descrito en una entrevista en la televisión que han sido horas de “mucha incertidumbre” y que, en este momento, permanecen a la espera de saber cómo van a ser trasladados en los autocares.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado en su cuenta de X que el Gobierno “está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros”. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su preocupación por el “grave accidente ferroviario” y ha informado de que han enviado “servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona para ayudar en todo lo que sea necesario”. El ministro Puente ha hablado por teléfono con él en “un clima de máxima colaboración”, indican fuentes de Transportes. También, el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha informado de una conversación telefónica con Moreno para “transmitirle nuestra solidaridad”. “Todo el ánimo a los afectados y a sus familias en estos momentos de angustia”, ha indicado en X. Feijóo ha pedido a Sánchez que suspenda la reunión que tenían este lunes por la tarde en La Moncloa para hablar sobre asuntos de política exterior y el presidente del Gobierno ha accedido a la petición ante la gravedad del accidente, señaló el diario El País de España.

La Casa Real ha trasladado su pésame “a los familiares y allegados de los fallecidos” y ha asegurado que siguen “con preocupación” el grave accidente. “Nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos”, han expresado en X.

Adamuz instala un hospital de campaña

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, se ha desplazado hasta la estación de trenes de Huelva para atender a las familias de pasajeros que iban en el Alvia que había salido de atocha con destino a la capital onubense. “Estamos aquí reunidos con familiares que están preocupados porque no tienen forma de contactar con las personas que vienen en el tren”, ha incidido. Muchos de ellos no pueden contactar con sus familiares y están dando sus DNI y otra información de contacto de los pasajeros para facilitar las tareas de identificación y localización por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan sobre el terreno. Hasta la estación también se ha desplazado la alcaldesa Huelva, Pilar Miranda.

La caseta municipal de Adamuz ha acogido un hospital de campaña donde se están atendiendo a los heridos por el descarrilamiento. Así lo ha dado a conocer la concejal responsable de Protección Civil, María Belén Moya Rojas, en declaraciones a Canal Sur, a la vez que ha comentado que los vecinos se están volcando llevando mantas y agua, aunque el descarrilamiento se ha producido “en un punto de difícil de acceso”, reflejó el diario El País de España.

En la caseta no paran de entrar y salir ambulancias para llevarse a los afectados que se cruzan con los autobuses en los que embarcan quienes no precisan de atención médica. Además de los numerosos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de Protección Civil, y hasta la zona se han desplazado alrededor de medio millar de vecinos de los pueblos cercanos que han acercado mantas y otro material de primera necesidad para los afectados. Informa Paco Puentes.

Desde el Ayuntamiento se han coordinado autobuses para atender a todas las personas que tienen que desplazarse, mientras que para las personas que quieran desplazarse a Córdoba se pondrán autobuses a su disposición, según ha explicado.