Miguel “Titi” Celis quedó en libertad tras cumplir su condena por la causa narcoavioneta

El Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió que Miguel Ángel “Titi” Celis, hermano de Daniel “Tavi” Celis, cumplió íntegramente la condena por narcotráfico y quedó en libertad el 4 de marzo de 2026. La defensa, a cargo de Augusto Lafferriere, pidió el archivo de las actuaciones, por lo tanto Celis ya se encuentra en su casa.

La resolución de la justicia Federal se apoyó en los informes de supervisión y en el cese de la intervención de la Dirección de Control y Asistencia en Ejecución Penal, lo que confirma que no quedan medidas pendientes de control, se informó a AHORA.

Celis acumuló dos condenas que fueron unificadas en una pena total de ocho años y nueve meses de prisión. La primera, dictada en 2020, lo responsabilizó como organizador de la operación de la “narcoavioneta”, cuando en 2017 aterrizó en Colonia Avellaneda una aeronave procedente de Paraguay con 317 kilos de marihuana.

En el juicio, “Titi” no dudó en reconocer su participación y buscó desligar a otros familiares, señalando a José Marcial Caballero y a Luis Céparo como sus únicos socios. “Me hago cargo y me arrepiento de lo que hice”, declaró entonces.

La segunda condena llegó por el uso de documentación pública falsa, tras ser interceptado en Valle María con una camioneta Ford Ranger que llevaba patentes apócrifas. En esa causa, Celis aceptó un juicio abreviado y reconoció su responsabilidad.

La historia de Celis se convirtió en un símbolo de cómo el narcotráfico golpeó a Entre Ríos en aquellos años. Su confesión en el caso de la avioneta fue clave para esclarecer la maniobra y dejó en claro que la operación fue organizada por un grupo reducido, intentando despegar a otros acusados, incluido su hermano Daniel “Tavi” Celis, quien terminó condenado por dos causas de narcotráfico.

Con la pena cumplida y el archivo del legajo en curso, “Titi” cierra un capítulo judicial que lo tuvo en el centro de la escena penal de la provincia, tras haber pasado por dos juicios resonantes y haber reconocido públicamente su responsabilidad en ambos.