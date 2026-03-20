Gatillo fácil: el STJ confirmó la condena a un policía por el homicidio de un joven en Gualeguaychú

Un nuevo revés judicial en la última instancia provincial dejó firme la condena contra el sargento de la Policía de Gualeguaychú, Mauricio Javier Gómez, luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazara la impugnación extraordinaria presentada por su defensa.

Según el fallo fechado el 16 de marzo, la resolución fue firmada por los vocales Daniel Omar Carubia y Claudia Mizawak, mientras que Leonardo Portela se abstuvo. De este modo, quedó firme la sentencia que lo condenó a 17 años de prisión por el homicidio de Iván Pérez, ocurrido en 2019.

El efectivo ya contaba con la confirmación de la Cámara de Casación de Concordia, que había ratificado la pena impuesta tras el juicio por jurados. La primera condena fue dictada por un jurado popular de Gualeguaychú, que lo declaró culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El hecho ocurrió el 9 de octubre de 2019, en el barrio Molinari de Gualeguaychú. En el marco de una persecución policial, Gómez disparó con su arma reglamentaria 9 milímetros a una distancia aproximada de 100 metros contra Pérez, de 24 años. El proyectil impactó en la nuca de la víctima, que murió en el lugar.

El sargento Mauricio Gomez y la víctima, Iván Pérez.

El caso fue calificado como de “gatillo fácil” y tuvo un primer juicio en 2021 que quedó estancado al no alcanzarse la unanimidad del jurado. Posteriormente, se realizó un nuevo proceso con otro jurado popular, que finalmente emitió el veredicto de culpabilidad en diciembre de 2023.