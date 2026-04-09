Quiebra de Waigel S.A: aprobaron la quinta distribución complementaria de fondos

La jueza Elena Albornoz, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 4 de Paraná, subrogante en la causa “Miguel Waigel y Cía S.A. s/Concurso preventivo s/Quiebra Expte. Nº 173 TER”, aprobó la quinta distribución complementaria de fondos presentada por la sindicatura el 10 de febrero pasado.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el contador Valentín Cerini, explicó: “Se concretaron satisfactoriamente las dos últimas subastas, que se corresponden a inmuebles -un terreno de unos 2.000 metros de superficie en calle San Juan, de Crespo; y una parte que quedaba pendiente del inmueble donde supo funcionar la Casa Central, partida que tiene salida sobre avenida Belgrano-. Con la plata que se juntó en ambas subastas, y con más lo que se fue obteniendo por las imposiciones a plazo fijo, se generó un fondo de casi $330 millones. Se presentó un nuevo proyecto de distribución de fondos, que fue aprobado el 20 de marzo de este año, transcurrieron los 5 días establecidos para que quede firme, y este 8 de abril, el Juzgado creó lo que se llama el 'Incidente de Pago'. De nuestra parte, ya se presentó la planilla de pago de lo que tiene que cobrar cada uno de los acreedores, y cuando el Juzgado lo disponga -estimo la semana que viene-, se van a poder subir las planillas de pago para efectivizar”.

En cuanto a la modalidad de pago, el profesional explicó: “Como en oportunidades anteriores, los que ya denunciaron una cuenta bancaria y su CBU, no es necesario que realicen ningún trámite extra, sólo se le acreditarán los fondos que les correspondan. Quienes hasta el día de hoy, nunca hayan mandado su CBU, pueden hacer llegar la constancia, con el nombre completo y CUIT a la casilla de correo quiebrawaigel@gmail.com. Nosotros levantamos de ahí la información y le cargamos la orden de pago. En todos los casos, la acreditación es automática”.

“Esta será una distribución menor a las dos anteriores”, apuntó Cerini y agregó: “Anteriormente se habían distribuido cerca de 1 millón de pesos, y en este caso, el volumen total estamos lejos”. Sin perjuicio de ello, sabido es que el recupero es un aliciente para los acreedores.

A modo de recomendación, el Síndico transmitió a los acreedores quirografarios: “Estimo que los pagos se van a empezar a hacer la semana que viene. A medida que se van presentando las planillas y se van pudiendo controlar -son unos 1.000 acreedores-, se van abonando. De manera que es paulatino el impacto, porque el Juzgado tiene que revisar una por una cada orden de pago, y la jueza tiene que ordenar uno por uno cada pago. Se va haciendo por tanda, por así decirlo. Yo pienso que durante el mes de abril y hasta mediados de mayo aproximadamente, debería estar completada la situación, por lo que en ese período es viable que revisen sus movimientos de cuenta, para advertir la acreditación”.