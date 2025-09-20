Lanús le ganó a Platense y se prende arriba

Este viernes por la noche, la acción correspondiente a la novena fecha de la Zona B de la Liga Profesional incluyó el duelo entre Lanús y Platense. El partido en el estadio Néstor Díaz Pérez contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Fabrizio Llobet.

Lanús generó la primera ocasión del encuentro con un desborde de Armando Méndez. El lateral por derecha envió un preciso centro de zurda para el cabezazo de Franco Watson, que no pudo darle dirección al remate y acabó enviado el balón afuera por el costado izquierdo del arco visitante.

Platense respondió con una jugada iniciada en un lateral. El envío fue al fondo de la cancha, desde donde tocaron hacia atrás para Guido Mainero. El mediocampista no llegó a rematar, pero dejó el balón para Ignacio Schor, que sí pudo sacar el remate. El disparo del atacante dio en un rival y se fue apenas por encima del travesaño del arco defendido por Nahuel Losada.

En su segunda chance, el Calamar pudo llegar al gol desde un tiro de esquina en el que Franco Baldassarra ganó de cabeza y envió el balón al área chica. Allí lo disputaron Losada y Oscar Salomón, pero fue el arquero ex Belgrano el que ganó el duelo, evitando la llegada del central visitante.

La apertura del marcador llegó a los 37 minutos, desde una jugada de pelota parada. El centro de Watson llegó a la cabeza de Alexis Canelo. El primer desvío del atacante dejó el balón en la posición de Ezequiel Muñoz, que con su cabezazo habilitó la llegada en soledad de José Canale, que controló y definió ante el ya derrotado Andrés Desábato para el 1-0 parcial.

Hubo más. Después de la atajada de Losada al cabezazo de Herrera contra el poste izquierdo llegó el segundo tanto de Lanús. Méndez ganó el balón por derecha luego de la presión sobre un rival y envió un centro para la llegada en carrera de Lautaro Acosta. El histórico del Granate cabeceó de pique al suelo y venció a Desábato para el 2-0 parcial a los 46.

Ya en la segunda mitad del juego, Platense usó todas sus armas en búsqueda del empate. La primera chance fue en un contragolpe que terminó en el remate de Maximiliano Rodríguez. El centroatacante enganchó al borde del área grande y disparó desde afuera del área, pero se encontró con el rebote en un rival y el posterior despeje de Losada hacia un costado.

Al equipo de Cristian González le costó pese a sus intentos y llegó al descuento recién sobre el final. Un excelente remate de Ronaldo Martínez de tiro libre dio en el travesaño y picó dentro del arco defendido por Losada para el descuento, pero ya iban 50 minutos del complemento.

Lanús ganó y así llegó a los 16 puntos, con los que quedó cuarto de la Zona B; mientras que el Calamar, último campeón del torneo, está décimo con nueve unidades. En la próxima fecha, Platense deberá recibir a San Martín de San Juan el viernes 26, desde las 19; mientras que el Granate visitará a Instituto, el domingo 28, desde las 20.15.

-SÍNTESIS-

Lanús 2-1 Platense.



Goles:

37’PT: José Canale (LAN).

46’PT: Lautaro Acosta (LAN).

50’ST: Ronaldo Martínez (PLA).



Formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Armando Sánchez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Nicolás Morgantini; Lautaro Acosta, Gonzalo Pérez, Facundo Sánchez; Franco Watson; Alexis Canelo y Walter Bou.

DT: Mauricio Pellegrino.



Platense: Andrés Desábato; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celías Ingenthron; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ignacio Schor y Ronaldo Martínez.

DT: Cristian González:



Cambios:

12’ST: ingresó Eduardo Salvio por Franco Watson (LAN).

12’ST: ingresó Dylan Aquino por Lautaro Acosta (LAN).

19’ST: ingresó Leonel Picco por Franco Zapiola (PLA).

19’ST: ingresó Franco Minerva por Celías Ingenthron (PLA).

21’ST: ingresó Agustín Cardozo por Facundo Sánchez (LAN).

29’ST: ingresó Maximiliano Rodríguez por Franco Baldassarra (PLA).

34’ST: ingresó Thomas de Martis por Walter Bou (LAN).

34’ST: ingresó Marcelino Moreno por Alexis Canelo (LAN).

38’ST: ingresó Augusto Lotti por Ignacio Schor (PLA).

38’ST: ingreso Enzo Roldán por Rodrigo Herrera (PLA).



Amonestados:

20’ST: Alexis Canelo (LAN).

25’ST: Armando Méndez (LAN).

33’ST: Rodrigo Herrera (PLA).



Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Fabrizio Llobet.



Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Video: Liga Profesional.