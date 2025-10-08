Fútbol: reprogramaron para el martes el amistoso entre Argentina y Puerto Rico

La selección argentina entrena en Estados Unidos, a la espera de su primer amistoso ante Venezuela.

El encuentro debía disputar la selección argentina de fútbol ante Puerto Rico en medio de su gira por Estados Unidos, fue reprogramado. Este miércoles se supo que el partido pautado para el lunes 13 en Chicago, finalmente se jugará el martes 14 en Miami.

El duelo ante el combinado centroamericano se disputará en el Chase Stadium, la casa del Inter Miami, con horario a confirmar, aunque se estima que comenzará entre las 20 y 21 de Argentina.

De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni permanecerá en Miami durante toda la concentración, evitando traslados y aprovechando las instalaciones donde la AFA construye su nuevo predio de alto rendimiento.

Pensando en ese compromiso frente a Puerto Rico, Scaloni planea darle minutos a futbolistas que no tuvieron participación reciente en la Selección. Entre ellos, podría destacarse el debut del delantero de Palmeiras, José Manuel López, quien atraviesa un gran presente en el fútbol brasileño.

En cambio, para el partido ante Venezuela previsto para este viernes, el entrenador apostaría por un equipo con mayoría de titulares, aunque aún mantiene la duda sobre la presencia de Lionel Messi, que no está al cien por ciento desde lo físico, señala NA.

Así, el cronograma de la Scaloneta en esta gira por Estados Unidos queda conformado por dos encuentros: Argentina - Venezuela, el viernes 10 de octubre a las 21 en el Hard Rock Stadium, y Argentina - Puerto Rico, el martes 14 de octubre, con horario a confirmar, en el Chase Stadium de Miami.