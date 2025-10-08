Patronato despidió a Russo: lo recordó como DT rival y miembro temporal de su comunidad

El Santo expresó sus condolencias por la muerte de Miguel Ángel Russo, padre de Ignacio, futbolista de Patrón en 2023.

La muerte del DT de Boca, Miguel Ángel Russo, este miércoles despertó una innumerable cantidad de mensajes en las redes sociales. El mundo del fútbol, entre ellos jugadores y exjugadores y clubes lo despidieron. Entre ellos, el Club Atlético Patronato de la Juventud Católica, que lo recordó como un “hombre muy querido en todo el fútbol argentino” y rememoró su etapa como “miembro temporal” de su comunidad, como padre de Ignacio Russo, exfutbolista del Santo en 2023.

“El Club Atlético Patronato lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ex jugador y entrenador, hombre muy querido en todo el fútbol argentino”, publicó este miércoles la cuenta oficial del Negro en sus redes sociales Facebook, Instagram y X (ex Twitter).

“Nuestra institución tuvo el honor de enfrentarlo como entrenador rival y luego como un miembro temporal de nuestra comunidad, cuando acompañaba a su hijo Ignacio mientras vestía la camiseta rojinegra”, agregó. “Acompañamos a y a todas la familia y cercanos en este difícil momento. QEPD”, cerró.

El posteo de Patronato: