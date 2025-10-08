Liga Provincial de Básquet: Matías Riquelme fue el Mejor Jugador de la Semana 10

El escolta de Regatas Uruguay fue elegido MVP de la décima semana.

El escolta de Regatas Uruguay, Matías Riquelme, fue elegido como el Mejor Jugador de la Semana 10 de la Liga Provincial de Mayores, organizada por la Federación de Básquetbol de Entre Ríos (FBER).

El oriundo de Santa Elena tuvo una actuación sobresaliente en el triunfo de su equipo por 76 a 61 frente a Peñarol de Rosario del Tala, en el marco de la Zona 4 del certamen federativo.

Riquelme completó una planilla brillante, con 26 puntos, 14 rebotes y 4 asistencias, alcanzando una valoración total de 42, la más alta de la jornada.

Con su aporte, el escolta se consolida como una pieza clave en el andamiaje del equipo dirigido por Santiago Rimoldi, que continúa invicto en la competencia con un récord de 10-0, siendo uno de los grandes protagonistas del torneo.

Quinteto de la Fecha 10

Matías Riquelme (Regatas Uruguay) – Valoración: 42

Pablo Bilat (La Armonía) – Valoración: 36

Franco Pividori (Ferro San Salvador) – Valoración: 33

Juan Ignacio González (Sportivo San Salvador) – Valoración: 29

Damián Peruchena (Vélez) – Valoración: 28