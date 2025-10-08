El Gobierno provincial apoya las fiestas populares y el desarrollo de los artistas entrerrianos

Este miércoles se presentó el Pre Cosquín que se realizará en Viale el 18 y 19 de octubre, con entrada libre y gratuita. La convocatoria, con presencia de autoridades y medios de comunicación, se desarrolló en el Museo Casa de Gobierno, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La actividad contó con la presencia del secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, quien destacó: “Cosquín es un evento federal que fomenta la participación y la accesibilidad a artistas de distintas provincias. Al igual que con otras localidades, acompañamos con entusiasmo al Municipio de Viale y nos sentimos muy felices de que puedan organizar un certamen tan significativo”.

A la presentación también asistieron autoridades municipales de Viale, entre ellas, el intendente Carlos Weiss; la viceintendenta Alejandrina Bruno; la subsecretaria de Cultura y Educación, Florencia Landra; y el delegado del Pre Cosquín sede Viale, Leandro López.

Programa del evento

El certamen se desarrollará en el Salón Cultural “Julia del Carril” del Paseo Ferroviario. La jornada del sábado estará dedicada a la música, mientras que el domingo se llevará a cabo la competencia de danza. Durante ambos días se anunciarán los ganadores de las diferentes categorías del certamen. Habrá patio gastronómico y feria de artesanos y emprendedores.