El Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos saludó a los legisladores nacionales electos

El Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos (JxER) felicitó a los senadores y diputados nacionales electos, que “representarán a nuestra provincia con el compromiso y los valores que identifican a este espacio”.

“Este gran resultado es fruto del liderazgo del gobernador Rogelio Frigerio, cuyo trabajo, cercanía y gestión han devuelto la confianza de los entrerrianos en una nueva forma de hacer política: con responsabilidad, diálogo y resultados concretos”, señalaron en un parte de prensa.

Consideraron que la elección de este año marcó además “un hito histórico para Entre Ríos, con la implementación de la boleta única de papel, un avance institucional que fortalece la transparencia, la equidad y la modernización del sistema democrático”.

Agradecemos profundamente “a cada fiscal, militante, dirigente y concejal que trabajó con convicción durante toda la campaña y en la jornada electoral, consolidando un proyecto provincial que sigue creciendo y fortaleciéndose en cada localidad”.

Desde el Foro “renovamos nuestro compromiso de seguir acompañando la gestión del gobernador y de continuar construyendo, desde cada Concejo Deliberante, una Entre Ríos más justa, moderna y con oportunidades para todos”, cerraron.