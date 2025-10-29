Un nuevo ciclo poético homenajea a Juan L. Ortiz

Este jueves 30 de octubre, a las 18:45, en el pasillo central de la Biblioteca Celia O. de Montoya (ubicada en el subsuelo de la Escuela Normal sita en Urquiza y Corrientes, a la derecha), se llevará adelante la primera edición del encuentro poético "La luna es el comienzo de un poema". La propuesta forma parte del ciclo "Río de Versos, en memoria de Juan L. Ortiz", un proyecto cultural que busca rescatar y poner en valor la obra de poetas entrerrianos fundamentales, comenzando por Juan L., una de las figuras más trascendentes de la literatura entrerriana del siglo XX, para luego continuar con la autora gualeguaychuense Emma Barrandeguy.

La iniciativa surge con el objetivo de crear un espacio de encuentro con otros, con quienes compartir e intercambiar ideas. A lo largo de la jornada, cada participante tendrá la oportunidad de compartir textos y reflexionar sobre la obra de los autores convocados.

El encuentro contará además con música en vivo a cargo del dúo local "La Ocasión", que aportará un aspecto sonoro pensado especialmente para acompañar los momentos de lectura y las intervenciones artísticas que se desarrollen durante la tarde. La propuesta busca integrar diversas expresiones culturales a fin de propiciar una experiencia que trascienda la palabra y combine la poesía con otras formas del arte.

La actividad es organizada por el proyecto Río de Versos en conjunto con el Dispositivo Multiarte, la Secretaría de Extensión y la propia Biblioteca Celia O. de Montoya. La coordinación estará a cargo de Andre y Gimena Villarraza. El ciclo cuenta con la declaración de Interés Institucional por parte de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (FHAyCS-Uader).

Esta jornada será la primera de una serie de encuentros programados para continuar durante el año 2026, donde el grupo de lectura buscará ampliarse e incluirá nuevas intervenciones artísticas, manteniendo como eje central la producción literaria de Entre Ríos.

La actividad está dirigida al público en general y no requiere inscripción previa.