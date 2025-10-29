Celebrarán a Maradona con actividades culturales en Casa Encendida

Este viernes 31 de octubre, a partir de las 21, se realizará en Casa Encendida un encuentro cultural dedicado a homenajear a Diego Armando Maradona, al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento. La actividad tendrá lugar en la sede ubicada en Andrés Pazos 179, en Paraná, donde se proyectará el último capítulo de la serie Maradona, sueño bendito y habrá propuestas artísticas, gastronómicas y participativas para el público.

La organización informó que el encuentro comenzará con la proyección audiovisual como una forma de recuperar momentos más memorables de la biografía del ídolo, y de propiciar un espacio compartido entre quienes se reconocen maradonianos. Después de la función, desde las 22:30, se dará continuidad a la noche con música en vivo y una selección musical a cargo de los artistas Iván Wernli y Pinto de Grande. Además, se abrirá un micrófono libre para que quienes lo deseen puedan expresar palabras, cantar o dedicar alguna intervención al futbolista.

A lo largo de la jornada habrá también un espacio de feria popular, donde emprendedores y feriantes ofrecerán productos vinculados a la temática maradoniana y a la cultura futbolera. Una de las atracciones destacadas será la realización de tatuajes en vivo, a cargo de la artista identificada en redes sociales como @skinny.tattoo.parana. Además, el lugar contará con servicio de comida y bebida durante toda la noche.

Desde la organización señalaron que la fecha fue elegida por su significado y también por la intención de sostener el espíritu del campeón del mundo, recordado por su carrera deportiva y también, en la última etapa de su vida, por su posicionamiento social y político. La consigna que acompaña la difusión del evento sostiene que "para un maradoniano no hay nada mejor que otro maradoniano", una frase que resume la propuesta de compartir un momento con otros.

Actividad de acceso libre y gratuito.