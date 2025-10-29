Habrá una jornada de diálogo con las artistas de "Perú al final"

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos AURA, creado por la Secretaría de Cultura provincial, invita a participar del conversatorio ¿Por qué Perú al final?. Será un encuentro abierto para dialogar con las artistas de la muestra recientemente inaugurada. El conversatorio se realizará este sábado 1 de noviembre, de 18 a 19:30, en la sede de AURA (Alameda de la Federación 557).

Desde la coordinación de AURA se informó que durante cada período de exposición se trabaja para ofrecer propuestas al público, además de visitas guiadas para instituciones artísticas y educativas.

El conversatorio de este sábado es una activación para hablar sobre procesos de producción grupales, búsquedas conceptuales y propuestas expositivas junto a las 12 integrantes de este colectivo artístico. La muestra Perú al final explora, a través de distintos objetos y técnicas, los ornamentos y rituales funerarios, el recuerdo de las ausencias, las ofrendas y las ceremonias con alimentos, objetos y flores.

Las artistas que integran el proyecto son: Elina Aguilar, Valentina Bolcatto, Carla Brugo, Belén Céspedes, Floriana Lazzaneo, Verónica Moreira, Victoria Roldán, Daniela Rudel, Cecilia Ruiz, Florencia Sabattini, Luciana Scutellá y Lucía Tejera.

La actividad es de acceso libre y gratuito y no requiere inscripción previa.