La Justicia Federal ordenó al PAMI restituir el 100% de los medicamentos a los afiliados de Entre Ríos

El amparo colectivo, impulsado desde Concepción del Uruguay, fue en beneficio de los más de 152 mil jubilados y pensionados de la provincia. La medida cautelar fue dictada por el juez federal de Mendoza, Pablo Quirós, quien resolvió que el PAMI debe restituir la cobertura completa de medicamentos, tal como existía hasta diciembre de 2024, cuando entró en vigencia la decisión administrativa que redujo la cobertura.

La resolución del juez Quirós, titulada “Extensión medida cautelar – Entre Ríos – medicamentos – PAMI”, amplió una medida cautelar previamente dictada en favor de otras provincias como Mendoza, Salta, Tucumán, Córdoba y Capital Federal, extendiéndola a los jubilados y pensionados entrerrianos. De esta forma, se reestablecería la gratuidad total de los medicamentos.

El abogado Valodia Nichajew, quien presentó el amparo junto a los gremios de Apinta, Festram, UOMA y Alimentación, puntualizó que la resolución fue dictada el 21 de octubre. En este contexto, el PAMI apeló la medida, pero la apelación no suspendió la orden judicial, por lo que la resolución debería llevarse adelante. Sin embargo, hasta el momento, el PAMI no cumplió, publicó Babel Digital.

“Este fallo es una reafirmación de que la salud y la vida de los y las adultas mayores no son variables de ajuste", afirmó Nichajew.