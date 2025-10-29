Eduardo Isaac será distinguido con el título de Doctor Honoris Causa⁣

El acto será el jueves 30 de octubre a las 19:30 en el Auditorio "Prof. Walter Heinze" de la Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio", donde el Maestro Isaac ofrecerá un repertorio musical en el marco de la ceremonia.⁣

En su sesión ordinaria del mes de agosto, el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) resolvió conceder el título de Doctor Honoris Causa al reconocido concertista de guitarra Eduardo Isaac, docente de la Facultad donde se desempeña como profesor en la Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio".

Según se expresa en los fundamentos elevados por el Consejo Directivo de la Facultad al Consejo Superior, la propuesta para otorgar este máximo reconocimiento académico "surgió desde la propia facultad, en reconocimiento a una figura señera de la música argentina contemporánea, cuya trayectoria excepcional trasciende el ámbito artístico actual para constituirse en patrimonio cultural de nuestra provincia y del país".

Trayectoria y reconocimiento

Eduardo Isaac representa una síntesis ejemplar entre excelencia artística y compromiso pedagógico. Su virtuosismo como intérprete ha sido reconocido con los más altos galardones internacionales, entre ellos el Premio Konex de Platino 2019 y los primeros premios en los prestigiosos concursos Andrés Segovia e Infanta Cristina de España. Su extensa producción discográfica incluye 24 álbumes, tanto como solista como junto a orquestas sinfónicas de renombre mundial, bajo la dirección de maestros como Charles Dutoit y Leo Brouwer.

A lo largo de su trayectoria, el maestro Isaac desarrolló una labor docente de incalculable valor, formando generaciones de músicos en la Uader, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario y el Conservatorio "Luis Gianneo" de Mar del Plata. Su magisterio trascendió fronteras, impartiendo clases magistrales en más de 20 países, y contribuyendo a la difusión internacional de la escuela guitarrística argentina.

Entrerriano y referente cultural de nuestra provincia, ha sabido articular tradición y vanguardia, llevando la música argentina a escenarios de todo el mundo, desde el Teatro Colón de Buenos Aires hasta el Concertgebow de Ámsterdam.

Su obra y su compromiso representan los valores que nuestra Facultad y Universidad promueven: la excelencia académica, la sensibilidad social a través del arte y la proyección internacional de la identidad cultural entrerriana.

Este título de Doctor Honoris Causa será el 18º que otorga la UADER. Anteriormente lo recibieron Carmen Argibay (2008), Eva Giberti (2010), Domingo Liotta (2011), Mercedes Colombo (2012), Estela de Carlotto (2013), Baltasar Garzón (2014), Antonio Torrejón (2015), Horacio González (2015), Víctor Heredia (2016), Alicia Stolkiner (2016), Quino (2017), Rita Segato (2018), Teresa Parodi (2019), Héctor Motta (2022), María del Rosario Badano (2023), José Carlos Sánchez García (2024) y Jorge Méndez (2025).