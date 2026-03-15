Suspendieron las clases en la escuela de Bovril donde estudiaban los hermanos fallecidos

Agostina y Bautista Landra, de 15 y 13 años respectivamente, fallecieron tras el choque fatal en la Ruta 127 junto a sus padres. Todos son oriundos de Bovril.

El Instituto San Pompilio de Bovril, en el departamento La Paz, declaró el duelo institucional con suspensión de clases y actividades para la jornada de este lunes 16 de marzo. La medida se tomó primeramente ante el fallecimiento de la alumna Agostina Landra, de 15 años. Luego, a la siesta, se confirmó la muerte de su hermano, Bautista Landra, de 13 años.

“Seguimos unimos en oración en este momento tan difícil“, expresaron desde la institución en redes sociales, donde lamentaron la tragedia vial en la que fallecieron los cuatro integrantes de una familia de Bovril. Además de los adolescentes, también murieron sus padres, Darío Gustavo Landra, de 57 años, Analía Cristina Heit, de 43 años.

La tragedia conmovió a la comunidad de esa localidad. Se multiplicaron los mensajes de condolencias para con familiares y allegados a las víctimas, indicó Ahora.

Landra estaba al frente de Previsora del Norte S.R.L., y los vecinos solían acudir a él para pedir su colaboración con familias de la comunidad que no contaban con los medios para despedir a sus seres queridos.