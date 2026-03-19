Se consolidan espacios de diálogo para la gestión ambiental del arroyo Las Tunas

La intendenta Rosario Romero encabezó un encuentro con autoridades provinciales y representantes del Comité de Cuenca del arroyo Las Tunas, en el que se avanzó en la consolidación de un ámbito de coordinación para abordar la situación ambiental del curso hídrico.

Durante la reunión, se propusieron ejes para la construcción de una agenda de trabajo conjunta, orientada a atender problemáticas vinculadas a la contaminación y al estado general de la cuenca.

En este marco, el Municipio reafirmó su compromiso de integrar activamente el Comité de Cuenca, un espacio clave de coordinación interjurisdiccional que involucra a Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda. La intendenta Romero destacó la importancia de fortalecer estos ámbitos de diálogo con la Provincia, instituciones y actores locales, como herramienta para avanzar en abordajes compartidos y sostenidos en el tiempo.

El Comité de Cuenca, formalizado en septiembre de 2025, tiene como objetivo promover el trabajo conjunto entre organismos públicos, sectores productivos, organizaciones y vecinos. En el encuentro se identificaron problemáticas comunes como la presencia de residuos sólidos urbanos, vertidos cloacales e industriales, y la necesidad de generar condiciones para una mayor vinculación de la comunidad con el entorno.

“El arroyo tiene una característica interjurisdiccional, porque abarca Paraná como San Benito y Colonia Avellaneda. El Comité se encuentra trabajando activamente en las problemáticas comunes como desecho de vertidos cloacales, algunos industriales y la concentración de residuos sólidos urbanos”, señaló el subsecretario de Ambiente del Municipio, Maximiliano Pérez Viecenz.

La secretaria de Ambiente de la provincia, Rosa Hojman, se refirió a los desafíos en los que se deberá trabajar. “La provincia ha puesto en vigencia una Ley de 2007, que refiere a la creación del Comité de Cuenca, para que sea un espacio para que los actores que viven en la cuenca, junto a los municipios, las industrias, los vecinos y organizaciones tengan un espacio de diálogo e interacción para buscar una solución”.

“La cuenca tiene problemáticas diversas, con residuos sólidos, de minibasurales, residuos líquidos y tenemos la intención de revincular a la comunidad con su entorno. El arroyo tiene una contaminación extrema”, planteó el presidente del Comité de Cuenca del arroyo Las Tunas, Tirso Fiorotto.

Participaron Pamela María, de CoruFa; Rafael Lajmanovich, investigador principal de Conicet; Néstor Valin, representante de la Cooperativa de Agua Potable de Colonia Avellaneda.