Colón: se abrió la licitación pública para la obra de la nueva calle 12 de Abril

La Municipalidad de Colón abrió la licitación para la obra de remodelación de calle 12 de Abril, una obra de gran relevancia para la ciudad que apunta a renovar integralmente la arteria principal de la ciudad y a jerarquizar el corazón urbano de uno de los destinos turísticos más importantes de Entre Ríos.

En ese marco, el intendente José Luis Walser anunció el avance de la licitación para la obra y compartió un primer render del proyecto de puesta en valor. Se trata de una intervención largamente esperada por la comunidad, que representa un paso clave en la transformación del centro de la ciudad. La primera etapa comprende, a grandes rasgos, una intervención desde Belgrano hasta Maipú e incluye nueva red de agua, nivelación de veredas con la calle que será pavimentada con adoquines, nuevo mobiliario urbano y luminarias.

La presentación de este proyecto marca un hecho trascendente para Colón, no solo por la magnitud de la obra, sino también porque se concretará con recursos municipales, reafirmando una política de inversión pública sostenida que convierte el esfuerzo de los vecinos en infraestructura, desarrollo y mejor calidad de vida.

Una obra histórica para el centro de la ciudad

La nueva 12 de Abril fue pensada como una intervención integral sobre una de las calles más representativas de Colón, con el objetivo de modernizar su fisonomía, mejorar la circulación, ordenar el espacio urbano y fortalecer su identidad como eje comercial, turístico e institucional.

La puesta en valor de esta arteria principal implica una transformación profunda del centro de la ciudad, acompañando el crecimiento urbano y respondiendo a una demanda histórica de la comunidad. Se trata de una obra que no solo impactará en lo estético, sino también en la funcionalidad y accesibilidad del espacio público.

Recursos municipales al servicio del desarrollo

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que será ejecutado con recursos municipales, una decisión que pone en valor la administración responsable de los fondos públicos y el compromiso de la gestión con el desarrollo de obras estructurales para la ciudad.

Desde el Municipio se remarcó que esta intervención es fruto del esfuerzo colectivo de los colonenses, transformando los aportes de cada vecino en una ciudad más linda, moderna y accesible, tanto para quienes viven en Colón como para quienes la visitan durante todo el año.

Un proyecto que fortalece la identidad urbana y turística

La renovación de la 12 de Abril tendrá un impacto directo en uno de los sectores más transitados y simbólicos de la ciudad. Por su centralidad y su vínculo con la actividad comercial, turística y cotidiana, la obra se proyecta como una intervención estratégica dentro del desarrollo urbano de Colón.

La mejora de este corredor principal permitirá reforzar la imagen de la ciudad, acompañar su perfil turístico y generar mejores condiciones para comerciantes, vecinos y visitantes, en una zona que constituye parte esencial de la vida urbana local.

Una transformación esperada por la comunidad

El anuncio de la licitación y la difusión de las primeras imágenes del proyecto despertaron gran expectativa, en el marco de una obra largamente anhelada por la comunidad. La nueva 12 de Abril representa una respuesta concreta a una aspiración compartida por generaciones de colonenses.

La Municipalidad de Colón continúa avanzando con obras que consolidan una ciudad en crecimiento, con visión de futuro, infraestructura moderna y una clara decisión de seguir transformando espacios clave para el desarrollo local.